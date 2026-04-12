Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Divan Kurulu Toplantısı'nda çarpıcı açıklamalar yaptı. Adalı, "Ne zaman takım iyi bir ivme kazansa, ne zaman camia olarak birleşsek, birileri devreye giriyor ve Beşiktaş'ı denklemin dışında bırakıyor. Bütün kritik maçlarda, bütün kırılma noktalarında aleyhimize karar verilmesi, bunların birer hata değil kasıt olduğunu düşündürüyor. Yarı otomatik ofsayt sistemi, VAR, gol çizgisi gibi teknolojilerle hata payı dünyanın her yerinde azaltılırken, bu kurallar her yerde hakkıyla uygulanıp hakem tartışmalarına çözüm olurken, nasıl oldu da futbolumuzu daha büyük tartışmalara sürükleyebildiniz?" şeklinde konuştu.

Başkan Adalı, "Buradan 'Hakem hatalarını bir yere kadar anlayabilirim ama VAR'daki hatayı affetmem' diyen federasyon başkanına sesleniyorum. Bizim maçlarımızın neredeyse tamamında yapılan bu hatalar, siz o hataları affettiğiniz için, görevdeki MHK Başkanına hâlâ katlandığınız için oldu. Beşiktaş'ın emeğine göz diken kim varsa biz de onun karşısındayız" ifadelerini kullandı.





BEŞİKTAŞ'IN BORCU 24 MİLYAR 362 MİLYON





Beşiktaş Denetim Kurulu Üyesi Özgür Şentürk, mali konularla ilgili üyeleri bilgilendirdi ve kulübün borcu açıklandı.

Şentürk, siyah-beyazlıların 30 Kasım 2025 itibarıyla 24 milyar 362 milyon 49 bin 178 lira borcu olduğunu belirtti.