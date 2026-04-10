Sergi Roberto Kenan Yıldız'a hayran kaldı! "Beni çok şaşırttı"

Eski Barcelona futbolcusu ve şu anda Serie A ekibi Como'da forma giyen Sergi Roberto, milli futbolcu Kenan Yıldız hakkında övgü dolu açıklamalarda bulundu. İspanyol yıldız, Juventus'ta oynayan genç oyuncunun İtalya'da kendisini en çok şaşırtan isim olduğunu söyledi.

  • Como'nun İspanyol futbolcusu Sergi Roberto, Serie A'da karşılaştığı rakipler arasında kendisini en çok etkileyen oyuncunun Juventus'tan Kenan Yıldız olduğunu söyledi.
  • Roberto, Kenan Yıldız'ın farklı özelliklere sahip olduğunu ve izlemenin keyif verdiğini belirtti.
  • İspanyol futbolcu, milli oyuncunun sahadaki oyun yapısıyla fark yaratan bir isim olduğunu vurguladı.
  • 34 yaşındaki Roberto, teknik direktörü Cesc Fabregas'ı rol model olarak gördüğünü ifade etti.
  • Sergi Roberto, Fabregas'ın fikirleri ve iletişim tarzının inanılmaz olduğunu ve şimdiden en iyi teknik direktörlerden biri olduğunu söyledi.

İtalyan basınına konuşan Sergi Roberto, Serie A'da karşılaştığı rakipler arasında kendisini en çok etkileyen futbolcunun Kenan Yıldız olduğunu dile getirdi. Deneyimli oyuncu, milli yıldızın farklı özelliklere sahip olduğunu vurguladı.

Roberto açıklamasında, İtalya'ya geldiğinden bu yana rakipler arasında kendisini en çok şaşırtan oyuncunun Kenan Yıldız olduğunu ifade etti. Kenan'ı çok beğendiğini belirten İspanyol futbolcu, genç oyuncuyu izlemenin keyif verdiğini söyledi.

FARKLI BİR OYUNCU VURGUSU

Sergi Roberto, Kenan Yıldız'ın sahadaki oyun yapısına ayrı bir parantez açtı. Juventus forması giyen milli futbolcunun fark yaratan bir isim olduğunu belirten Roberto, genç yıldızın performansına dikkat çekti.

Kenan Yıldız, son dönemde gösterdiği çıkışla yalnızca Türkiye'de değil Avrupa futbolunda da adından söz ettirmeyi sürdürüyor. Sergi Roberto'nun sözleri de milli oyuncunun Serie A'da bıraktığı etkiyi bir kez daha ortaya koydu.

FABREGAS İÇİN DE KONUŞTU

Como forması giyen 34 yaşındaki oyuncu, teknik direktörü Cesc Fabregas hakkında da konuştu. Sergi Roberto, Fabregas'ı rol model olarak gördüğünü ifade etti.

İspanyol futbolcu, Fabregas'ın fikirleri ve iletişim tarzının inanılmaz olduğunu söyledi. Onun yanında çok şey öğrenmeye çalıştığını belirten Roberto, genç teknik adamın şimdiden en iyi teknik direktörlerden biri olduğunu ve daha da gelişeceğini dile getirdi.

