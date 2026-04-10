Bayern Münih'ten Michael Olise açıklaması! Devlere kapı kapalı

Bayern Münih Sportif Direktörü Max Eberl, Michael Olise hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Alman kulübünün yöneticisi Max Eberl, Fransız yıldızın gelişiminden memnun olduklarını belirtirken transfer iddialarına da net yanıt verdi.

  • Bayern Münih Sportif Direktörü Max Eberl, Michael Olise'nin dünyanın en iyi futbolcularından biri olabilecek potansiyele sahip olduğunu açıkladı.
  • Eberl, Real Madrid ve Liverpool ile anılan Olise'nin Bayern Münih'te kendisini çok iyi hissettiğini belirterek ayrılık iddialarını reddetti.
  • Michael Olise, bu sezon Bayern Münih formasıyla 41 maçta 16 gol atıp 29 asist yaptı.
  • Eberl, Olise'nin kendi performansıyla kolay kolay yetinmemesinin en dikkat çekici yönlerinden biri olduğunu vurguladı.
  • Bayern Münih yönetimi, uzun vadeli proje kapsamında Olise'yi kadrosunda tutmayı planlıyor.

Max Eberl, Michael Olise'nin gelişimini uzun süredir takip ettiklerini söyledi. Bayern Münih'e transfer edildiği dönemde oyuncunun potansiyelini bildiklerini ifade eden Eberl, Fransız futbolcunun geçen sürede bu beklentiyi fazlasıyla karşıladığını dile getirdi.

Eberl, Olise'nin en dikkat çekici yönlerinden birinin kendi performansıyla kolay kolay yetinmemesi olduğunu vurguladı. Deneyimli yönetici, 24 yaşındaki futbolcunun dünyanın en iyi isimlerinden biri olabilecek seviyeye ulaşma potansiyeline sahip olduğunu söyledi.

AYRILIK İDDİALARINA NET CEVAP

Bayern Münih'teki performansının ardından Real Madrid ve Liverpool ile anılan Michael Olise için ayrılık ihtimali de gündeme geldi. Max Eberl ise bu iddialara kapıyı kapattı.

Alman futbol adamı, kulübün uzun vadeli bir proje yürüttüğünü ve Olise'nin Bayern Münih'te kendisini çok iyi hissettiğini belirtti. Takımın ortaya koyduğu oyunun ve aldığı sonuçların gelecek adına önemli mesajlar verdiğini söyleyen Eberl, bu seviyenin korunması halinde ayrılığın konuşulmayacağını ifade etti.

SEZON RAKAMLARI

Michael Olise, bu sezon Bayern Münih formasıyla 41 maçta görev yaptı. Fransız yıldız bu karşılaşmalarda 16 gol atarken 29 da asist üreterek takımının hücum gücüne büyük katkı sağladı.

