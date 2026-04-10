Michael Olise, bu sezon Bayern Münih formasıyla 41 maçta 16 gol atıp 29 asist yaptı.

Eberl, Olise'nin en dikkat çekici yönlerinden birinin kendi performansıyla kolay kolay yetinmemesi olduğunu vurguladı. Deneyimli yönetici, 24 yaşındaki futbolcunun dünyanın en iyi isimlerinden biri olabilecek seviyeye ulaşma potansiyeline sahip olduğunu söyledi.

Max Eberl, Michael Olise'nin gelişimini uzun süredir takip ettiklerini söyledi. Bayern Münih'e transfer edildiği dönemde oyuncunun potansiyelini bildiklerini ifade eden Eberl, Fransız futbolcunun geçen sürede bu beklentiyi fazlasıyla karşıladığını dile getirdi.

AYRILIK İDDİALARINA NET CEVAP

Bayern Münih'teki performansının ardından Real Madrid ve Liverpool ile anılan Michael Olise için ayrılık ihtimali de gündeme geldi. Max Eberl ise bu iddialara kapıyı kapattı.

Alman futbol adamı, kulübün uzun vadeli bir proje yürüttüğünü ve Olise'nin Bayern Münih'te kendisini çok iyi hissettiğini belirtti. Takımın ortaya koyduğu oyunun ve aldığı sonuçların gelecek adına önemli mesajlar verdiğini söyleyen Eberl, bu seviyenin korunması halinde ayrılığın konuşulmayacağını ifade etti.