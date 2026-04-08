Mourinho ile Benfica arasındaki sözleşmede hem kulübün hem de teknik adamın 2025-26 sezonunun son maçını takip eden 10 gün içinde anlaşmayı feshetme hakkı yer alıyor.

Benfica Başkanı Rui Costa, Mourinho ile aynı düşüncede olduklarını belirterek teknik adamın geleceğinin şu an için sorun olmadığını açıkladı.

Portekiz basınında Jose Mourinho'nun menajeri Jorge Mendes'in teknik adamın Benfica'dan ayrılması için girişimlerde bulunduğu iddia edildi ancak Mourinho bu iddiaları yalanladı.

Portekiz basınında Jose Mourinho'nun geleceğiyle ilgili dikkat çeken iddialar gündeme geldi. Jorge Mendes'in, deneyimli teknik adamın Benfica'da kalmaması adına girişimlerde bulunduğu öne sürüldü. Casa Pia maçının ardından konuşan Mourinho ise bu iddiaları net ifadelerle yalanladı. Portekizli çalıştırıcı, kararların kendisine ait olduğunu vurgulayarak Benfica'da devam etmek istediğini söyledi.

RUI COSTA'DAN DESTEK MESAJI

Benfica Başkanı Rui Costa da Jose Mourinho ile ilgili çıkan tartışmalara açıklık getirdi. Tecrübeli teknik adamla aynı düşüncede olduklarını belirten Rui Costa, Mourinho'nun geleceğinin şu an için bir sorun olmadığını ifade etti. Kulüp başkanı, taraflar arasında uyum bulunduğunu dile getirdi.

SÖZLEŞMESİ 2027'YE KADAR SÜRÜYOR

Fenerbahçe'nin ardından Benfica'nın başına geçen Jose Mourinho'nun Portekiz ekibiyle 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Bu detay, kulüpteki teknik direktör gündeminin merkezindeki en önemli başlıklardan biri olarak öne çıkıyor.

FESİH MADDESİ DETAYI

Benfica ile Jose Mourinho arasında yapılan anlaşmada özel bir madde de yer alıyor. Buna göre hem kulübün hem de Mourinho'nun, 2025-26 sezonunun son maçını takip eden 10 gün içinde sözleşmeyi feshetme hakkı bulunuyor. Bu detay, Mourinho'nun geleceğine dair tartışmaları daha da büyüten unsurlar arasında yer aldı.