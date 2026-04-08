5 gün içinde önce Milli Takımımız'ı Dünya Kupası'na taşıyan golü atan, ardından da hayati önem taşıyan Beşiktaş derbisinde Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren Kerem Aktürkoğlu manşetlerde... Yıldız futbolcu oynadığı oyun nedeniyle sık sık eleştiri oklarının hedefi olsa da skor yapma konusunda inanılmaz bir seviyeye ulaşmış durumda.



2020 yılında Erzincanspor'dan Galatasaray'a transfer olan Kerem, Sarı-Kırmızılı formayla 11 bin 840 dakika görev yaparken, 174 maçta 46 gol atıp 42 asiste imza atmıştı. 2024 yılında Benfica'nın yolunu tutan 27 yaşındaki futbolcu, Portekiz ekibinde 58 maçta 3 bin 706 dakika sahada kaldı. Kerem Aktürkoğlu 17 gol atıp, 13 de asist yaptı.

Sezon başında çok olaylı bir transfer sürecinin ardından Fenerbahçe'ye gelen milli futbolcu eleştirilere rağmen 37 maçta 12 gol ve 7 asist üretti. Toplamda son 6 yılda Galatasaray, Benfica ve Fenerbahçe formalarıyla 274 resmi maça çıkan Kerem Aktürkoğlu 75 gol ve 62 asistle tam 137 gole direkt katkı verdi. Maç başına 0.50 skor üreten tecrübeli yıldız bu süreçte 18 bin 185 dakika süre aldı ve 132 dakikada bir tabelayı değiştirdi.



Kerem Aktürkoğlu 2021'den bu yana giydiği milli formayla da 51 maçta 15 gol attı.