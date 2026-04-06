Galatasaray, Beşiktaş ve A Milli Takım'ın eski teknik direktörü Mircea Lucescu, 26 Mart'ta Romanya Milli Takımı ile Türkiye arasında oynanan maçın ardından sağlık sorunu yaşadı. 29 Mart'ta Romanya Milli Takımı kampında kalp krizi geçiren 80 yaşındaki teknik adam hastaneye kaldırıldı. İlk müdahalenin ardından tedavi altına alınan Lucescu'nun taburcu edilmesi bekleniyordu.

Tedavi sürecinde ikinci kez kalp krizi geçiren Lucescu'ya hastanede acil müdahale yapıldı. Kalp masajıyla üç kez hayata döndürülen tecrübeli teknik direktör, ardından yoğun bakım ünitesine alındı. Sağlık ekiplerinin gözetiminde tedavisi devam eden Lucescu'nun hayati riskinin sürdüğü bildirildi.



SAĞLIK BAKANI DURUMU AÇIKLADI

Romanya Sağlık Bakanı Alexandru Rogobete, Antena 3 CNN'e yaptığı açıklamada "Maalesef durumu kritik. Yoğun bakımda, son 24-48 saat içinde tıbbi açıdan durumu daha da kötüleşti. Elimdeki ve kamuoyuna kesin olarak söyleyebileceğim bilgi bu. Başka bir şey söyleyemem." ifadelerini kullandı.

Romanya Futbol Federasyonu, 2 Nisan'da Mircea Lucescu ile yolların ayrıldığını duyurdu. Tecrübeli teknik direktörün tedavisi yoğun bakımda devam ederken, sağlık durumuna ilişkin yeni açıklamaların yapılması bekleniyor.