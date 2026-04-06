Milli futbolcu, hem skor katkısı hem de oyun içindeki rolüyle takımının galibiyetinde belirleyici oldu.

Karşılaşmanın 45+2. dakikasında yaklaşık 30 metreden şutunu çeken Hakan Çalhanoğlu, topu ağlara göndererek takımını öne geçirdi. Aynı maçta bir de asist yapan milli oyuncu, hücum organizasyonlarında aktif rol aldı. Attığı gol ve oyun içindeki etkinliği, karşılaşmanın en kritik anları arasında yer aldı.



İTALYAN BASININDAN ÖVGÜ

İtalyan basını, Hakan Çalhanoğlu'nun performansına geniş yer ayırdı. FC Inter1908, "Dünya standartlarında bir gol" değerlendirmesini yaparken, Sport Mediaset "Adeta bir bomba patlattı" ifadelerini kullandı. Il Messaggero, "Orta sahanın ustası" yorumunu öne çıkarırken, Eurosport İtalya da benzer şekilde oyuncunun oyun içindeki etkisine dikkat çekti.

Leggo, Çalhanoğlu'nun golünü "Olağanüstü" olarak değerlendirirken, Sky Sport ise vuruşu Andrea Pirlo'nun tarzına benzetti. Il Mattino da oyuncunun hem gol hem asist katkısına vurgu yaptı.