Union Berlin St. Pauli ile puanları paylaştı: 1-1

Almanya Bundesliga'nın 28. haftasında Union Berlin ile St. Pauli karşı karşıya geldi. Stadion An der Alten Försterei'de oynanan mücadele 1-1 beraberlikle sona erdi. İki takım da sahadan birer puanla ayrıldı.

  • Union Berlin ile St. Pauli arasında oynanan Bundesliga maçı 1-1 beraberlikle sonuçlandı.
  • St. Pauli, 25. dakikada Mathias Pereira Lage'nin golüyle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.
  • Union Berlin, 52. dakikada Andrej Ilic'in golüyle skoru 1-1'e getirdi.
  • Union Berlin puanını 32'ye yükseltirken, St. Pauli 25 puanda kaldı.
  • Gelecek hafta Union Berlin deplasmanda Heidenheim ile, St. Pauli ise evinde Bayern Münih ile karşılaşacak.

Karşılaşmada perdeyi konuk ekip açtı. St. Pauli, 25. dakikada Mathias Pereira Lage'nin golüyle 1-0 öne geçti. İlk yarıda üstünlüğünü koruyan deplasman ekibi, soyunma odasına avantajlı girdi.

UNION BERLIN YANIT VERDİ

Ev sahibi ekip, ikinci yarının başında skora denge getirdi. Union Berlin, 52. dakikada Andrej Ilic'in kaydettiği golle beraberliği yakaladı. Bu golün ardından iki takım da galibiyet için fırsatlar arasa da sonuç değişmedi.

PUANLAR PAYLAŞILDI

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve mücadele 1-1 tamamlandı. Bu sonucun ardından Union Berlin puanını 32'ye yükseltti. St. Pauli ise haftayı 25 puanla kapattı.

GELECEK HAFTA ZORLU SINAV

Union Berlin, ligin bir sonraki haftasında son sıradaki Heidenheim deplasmanına çıkacak. St. Pauli ise sahasında lider Bayern Münih'i konuk edecek.

Etnospor’dan dört sütunlu geleneksel hamle | Erdoğan: Her çocuk öğrenmeli
Etnospor Forumu'ndan küresel sisteme salvo

 Shakhtar Donetsk Rukh Vynnyky'yi 3-0 ile geçti!
Zirvenin adı Shakhtar

