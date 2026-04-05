Gelecek hafta Union Berlin deplasmanda Heidenheim ile, St. Pauli ise evinde Bayern Münih ile karşılaşacak.

Ev sahibi ekip, ikinci yarının başında skora denge getirdi. Union Berlin, 52. dakikada Andrej Ilic'in kaydettiği golle beraberliği yakaladı. Bu golün ardından iki takım da galibiyet için fırsatlar arasa da sonuç değişmedi.

PUANLAR PAYLAŞILDI

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve mücadele 1-1 tamamlandı. Bu sonucun ardından Union Berlin puanını 32'ye yükseltti. St. Pauli ise haftayı 25 puanla kapattı.

GELECEK HAFTA ZORLU SINAV

Union Berlin, ligin bir sonraki haftasında son sıradaki Heidenheim deplasmanına çıkacak. St. Pauli ise sahasında lider Bayern Münih'i konuk edecek.