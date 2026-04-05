Karşılaşmada perdeyi konuk ekip açtı. St. Pauli, 25. dakikada Mathias Pereira Lage'nin golüyle 1-0 öne geçti. İlk yarıda üstünlüğünü koruyan deplasman ekibi, soyunma odasına avantajlı girdi.
UNION BERLIN YANIT VERDİ
Ev sahibi ekip, ikinci yarının başında skora denge getirdi. Union Berlin, 52. dakikada Andrej Ilic'in kaydettiği golle beraberliği yakaladı. Bu golün ardından iki takım da galibiyet için fırsatlar arasa da sonuç değişmedi.
PUANLAR PAYLAŞILDI
Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve mücadele 1-1 tamamlandı. Bu sonucun ardından Union Berlin puanını 32'ye yükseltti. St. Pauli ise haftayı 25 puanla kapattı.
GELECEK HAFTA ZORLU SINAV
Union Berlin, ligin bir sonraki haftasında son sıradaki Heidenheim deplasmanına çıkacak. St. Pauli ise sahasında lider Bayern Münih'i konuk edecek.