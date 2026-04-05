Maça kontrollü başlayan Shakhtar Donetsk, ilk yarının ilerleyen bölümünde oyundaki üstünlüğünü skora yansıttı. Ev sahibi ekipte Eguinaldo, 34. dakikada fileleri havalandırarak takımını öne geçirdi ve Shakhtar ilk yarıyı 1-0 üstün tamamladı.
EGUINALDO YİNE SAHNEYE ÇIKTI
İkinci yarıda da baskısını sürdüren Shakhtar Donetsk, 62. dakikada bir kez daha Eguinaldo ile golü buldu. Brezilyalı oyuncu attığı ikinci golle takımını rahatlatan isim oldu ve mücadelede farkı ikiye çıkardı.
SKORU MEIRELLES BELİRLEDİ
Karşılaşmanın son bölümünde oyunun kontrolünü elinde tutan Shakhtar Donetsk, 88. dakikada Luca Oliveira Meirelles'in golüyle skoru 3-0'a taşıdı. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Arda Turan'ın ekibi sahadan net bir galibiyetle ayrıldı.
YENİLMEZLİK SERİSİ 13 MAÇA ÇIKTI
Bu sonucun ardından Arda Turan yönetimindeki Shakhtar Donetsk, ligdeki yenilmezlik serisini 13 maça yükseltti. Bir maç eksiği bulunan Shakhtar, 50 puana ulaşarak zirvedeki yerini korudu. Rukh Vynnyky ise 19 puanda kaldı.
SIRADAKİ HAFTA RAKİP LNZ CHERKASY
Shakhtar Donetsk, ligin bir sonraki haftasında deplasmanda LNZ Cherkasy ile karşı karşıya gelecek. Rukh Vynnyky ise sahasında Kolos'u konuk edecek.