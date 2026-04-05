Maça kontrollü başlayan Shakhtar Donetsk, ilk yarının ilerleyen bölümünde oyundaki üstünlüğünü skora yansıttı. Ev sahibi ekipte Eguinaldo, 34. dakikada fileleri havalandırarak takımını öne geçirdi ve Shakhtar ilk yarıyı 1-0 üstün tamamladı.

EGUINALDO YİNE SAHNEYE ÇIKTI

İkinci yarıda da baskısını sürdüren Shakhtar Donetsk, 62. dakikada bir kez daha Eguinaldo ile golü buldu. Brezilyalı oyuncu attığı ikinci golle takımını rahatlatan isim oldu ve mücadelede farkı ikiye çıkardı.