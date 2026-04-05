Hollanda'da şampiyon PSV Eindhoven!

Hollanda Ligi'nin 29. haftasında şampiyonluk yarışı resmen sonuçlandı. Lider PSV, sahasında Utrecht'i 4-3 mağlup ederken en yakın takipçisi Feyenoord'un Volendam deplasmanında puan kaybetmesiyle bitime 5 hafta kala mutlu sona ulaştı.

  • PSV, Utrecht'i 4-3 yenerek ve Feyenoord'un Volendam deplasmanında 0-0 berabere kalmasıyla Hollanda Ligi'nde şampiyonluğunu garantiledi.
  • PSV ile Feyenoord arasındaki puan farkı 17'ye yükseldi ve ligde 5 hafta kala PSV matematiksel olarak şampiyon oldu.
  • PSV, üst üste ikinci kez Hollanda Ligi şampiyonluğunu kazandı.
  • PSV, kulüp tarihindeki 27. şampiyonluğuna ulaştı.
  • Feyenoord, Robin van Persie yönetiminde Volendam deplasmanında golsüz berabere kalarak şampiyonluk umutlarını kaybetti.

PSV, 29. hafta maçında taraftarı önünde Utrecht'i konuk etti. Büyük çekişmeye sahne olan mücadeleyi 4-3 kazanan Hollanda ekibi, şampiyonluk için rakibinin yaşayacağı puan kaybını beklemeye başladı.

FEYENOORD'DAN KRİTİK KAYIP

Robin van Persie yönetimindeki Feyenoord, deplasmanda Volendam ile golsüz berabere kaldı. Zirve yarışında hata yapma lüksü bulunmayan Feyenoord, sahadan 0-0'lık sonuçla ayrılarak şampiyonluk umutlarını tamamen tüketti.

FARK 17'YE ÇIKTI

Bu sonucun ardından PSV ile Feyenoord arasındaki puan farkı 17'ye yükseldi. Ligde bitime yalnızca 5 hafta kalmasıyla birlikte PSV, matematiksel olarak şampiyonluğu garantiledi.

ÜST ÜSTE İKİNCİ, TOPLAMDA 27. ŞAMPİYONLUK

PSV, bu sonuçla üst üste ikinci kez Hollanda Ligi kupasını kazandı. Hollanda devi ayrıca kulüp tarihindeki 27. şampiyonluğuna ulaşarak önemli bir başarıya daha imza attı.

