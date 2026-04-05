İlk 45 dakikada iki takım da skor üretmeyi başaramadı. Maçın kilidi ikinci yarıda çözüldü. Eintracht Frankfurt, 66. dakikada Jonathan Burkardt ile öne geçti. Ev sahibi ekip, bu golden sadece 3 dakika sonra Arnaud Kalimuendo ile farkı ikiye çıkardı ve mücadelede kontrolü eline aldı. KÖLN GERİ DÖNDÜ Frankfurt'un 2-0'lık üstünlüğüne Köln'den hızlı yanıt geldi. Konuk ekip, 70. dakikada Jakub Kaminski'nin golüyle umutlandı. Baskısını sürdüren Köln, 83. dakikada Alessio Castro-Montes'in golüyle skora denge getirdi ve maçta 2-2'yi buldu.

CAN UZUN YEDEKTE KALDI Eintracht Frankfurt forması giyen milli futbolcu Can Uzun, mücadelede süre alamadı ve maçı yedek kulübesinde tamamladı. Köln'de forma giyen bir diğer milli oyuncu Cenk Özkacar ise karşılaşmaya ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı. KÖLN İÇİN KRİTİK PUAN Bu sonucun ardından son 5 maçta 8 puan toplayan Eintracht Frankfurt, 39 puana yükseldi ve 7. sırada yer aldı. Ligde 8 maçtır galibiyet alamayan Köln ise puanını 27 yaptı. Konuk ekip, küme düşme hattının 2 puan üzerinde kaldı.