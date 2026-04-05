Frankfurt ile Köln 2-2 berabere kaldı

Almanya 1. Bundesliga'nın 28. haftasında Eintracht Frankfurt ile Köln karşı karşıya geldi. Deutsche Bank Park'ta oynanan mücadele 2-2 sona erdi. İlk yarısı golsüz tamamlanan maçta ikinci yarıda tempo yükseldi ve taraflar sahadan birer puanla ayrıldı.

  • Eintracht Frankfurt ile Köln arasında oynanan Bundesliga maçı 2-2 berabere sonuçlandı.
  • Eintracht Frankfurt 66. dakikada Jonathan Burkardt ve 69. dakikada Arnaud Kalimuendo ile 2-0 öne geçti.
  • Köln 70. dakikada Jakub Kaminski ve 83. dakikada Alessio Castro-Montes'in golleriyle skoru 2-2 yaptı.
  • Eintracht Frankfurt 39 puana yükselirken, Köln 27 puanla küme düşme hattının 2 puan üzerinde kaldı.
  • Milli futbolcu Can Uzun Eintracht Frankfurt'ta yedek kulübesinde kalırken, Cenk Özkacar Köln'de 90 dakika oynadı.

İlk 45 dakikada iki takım da skor üretmeyi başaramadı. Maçın kilidi ikinci yarıda çözüldü. Eintracht Frankfurt, 66. dakikada Jonathan Burkardt ile öne geçti. Ev sahibi ekip, bu golden sadece 3 dakika sonra Arnaud Kalimuendo ile farkı ikiye çıkardı ve mücadelede kontrolü eline aldı.

KÖLN GERİ DÖNDÜ

Frankfurt'un 2-0'lık üstünlüğüne Köln'den hızlı yanıt geldi. Konuk ekip, 70. dakikada Jakub Kaminski'nin golüyle umutlandı. Baskısını sürdüren Köln, 83. dakikada Alessio Castro-Montes'in golüyle skora denge getirdi ve maçta 2-2'yi buldu.

CAN UZUN YEDEKTE KALDI

Eintracht Frankfurt forması giyen milli futbolcu Can Uzun, mücadelede süre alamadı ve maçı yedek kulübesinde tamamladı. Köln'de forma giyen bir diğer milli oyuncu Cenk Özkacar ise karşılaşmaya ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı.

KÖLN İÇİN KRİTİK PUAN

Bu sonucun ardından son 5 maçta 8 puan toplayan Eintracht Frankfurt, 39 puana yükseldi ve 7. sırada yer aldı. Ligde 8 maçtır galibiyet alamayan Köln ise puanını 27 yaptı. Konuk ekip, küme düşme hattının 2 puan üzerinde kaldı.

GELECEK HAFTA KRİTİK SINAVLAR VAR

Eintracht Frankfurt, ligin bir sonraki haftasında 17. sıradaki Wolfsburg deplasmanına gidecek. Köln ise kümede kalma mücadelesi açısından büyük önem taşıyan maçta hemen üst sırasında yer alan Werder Bremen ile karşı karşıya gelecek.

