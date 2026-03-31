Türkiye'nin kalbi bu akşam Priştine'de atacak. Milli Takımımız, 2026 Dünya Kupası elemeleri play-off final maçında Kosova ile deplasmanda kozlarını paylaşacak.

24 YILLIK HASRET



Fadil Vokrri Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak olan tarihi maçta İngiliz hakem Michael Oliver düdük çalacak.

Bizim Çocuklar rakibini yenerse ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğini yapacağı Dünya Kupası'na kalacak ve 24 yıl sonra finallerin biletini alacak. Milliler finallerde ise ABD, Avustralya ve Paraguay ile aynı grupta mücadele edecek.

KADRODA SON DURUM



Maçın 90 dakikasının berabere bitmesi halinde uzatma bölümüne geçilecek. 15'e dakikalık iki uzatma bölümünde de kazanan çıkmaması durumunda ise seri penaltı atışlarıyla Dünya Kupası'na gidecek ekip belli olacak. Milli Takımımız play-off yarı finalinde Romanya'yı Ferdi Kadıoğlu'nun ikinci yarıda attığı golle 1-0 yenmişti. Kosova ise Slovakya'yı deplasmanda 4-3 mağlup ederek finalde mücadele etme hakkını elde etmişti. Ay-yıldızlılarda sakatlığı süren Merih Demiral'ın bu gece de forma giymesi beklenmiyor.



Tamamen iyileşen Zeki Çelik ise çok büyük ihtimalle Kosova deplasmanında ilk 11'deki yerini alacak.