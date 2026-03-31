A Milli Takım Teknik Direktörü Montella, Kosova maçı öncesi futbolcuları için, "Onlar gerçek adamlar! Büyük futbolcu olmadan önce büyük adamlar olarak ellerinden gelenin en iyisini yaptılar. Göreve kritik bir dönemde geldim. Kendi evinde yenilmemiş Hırvatistan'ı yendik. O günden sonra oyuncularım bana her zaman her şeylerini verdi. Oynayan, oynamayan herkes savaşan bir grup oldu. Formalarının arkasında kendi isimlerinin değil, büyük milletin isminin yazdığını fark ettiler. Dünyada saygı duyulan bir milli takım olduk. Dünya Kupası hayalimiz için elimizden geleni yapacağız. Final maçına çıkacağız. Sonuç ne olursa olsun oyunculara karşı düşüncelerim asla değişmeyecek. 24 yıldır kupaya gitmememizin nedeni bu oyuncular değil. Bu kez gitmek istiyoruz. Ülkemiz için en iyisini yapacağız" dedi.



