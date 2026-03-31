2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off finalinde Kosova ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, maç öncesi Priştine'de hazırlıklarını tamamladı. Ancak milli takım kafilesinin kaldığı otel önünde gece saatlerinde istenmeyen olaylar yaşandı.



GECE YARISI TACİZ

Kosovalı bir grup, gece yarısı otelin önüne gelerek havai fişek attı. İlk olayda yaklaşık bir dakika boyunca havai fişek kullanılırken, kısa süre sonra farklı bir noktadan yeniden otelin hedef alındığı belirtildi.