N'Golo Kante, Fransa'nın Kolombiya'yı 3-1 yendiği hazırlık maçında 90 dakika sahada kalmıştı.

Karşılaşmanın ardından Fransa Milli Takım teknik direktörü Didier Deschamps, Kante'nin performansı için övgü dolu sözler kullandı.



Deneyimli teknik adam, "N'Golo'nun oyun seviyesiyle ilgili hiçbir sorun yok, Suudi Arabistan'dayken bile durum böyleydi. Ona düşen görev, bu seviyesini korumak. Kalitesi ortada, son Dünya Kupası'na kıyasla biraz eksik olduğumuz bir alanda oynuyor. N'Golo her zaman gülümsüyor, hiçbir sorun yok. O, Dünya Kupası'nda yer alabilecek birçok orta saha oyuncusundan biri" dedi.