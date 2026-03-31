Fenerbahçe'de yönetim bu sezon ortaya koyduğu performanslarla birçok takımın ilgi odağı olan Milan Skriniar ve Marco Asensio ile ilgili önemli bir karar aldı. Sarı-Lacivertli kurmayların önemli takımların ilgi gösterdiği iki ismi de takımda tutma kararı aldığı ve iki yıldız için gelecek teklifleri geri çevireceği öğrenildi.

Yönetimin iki futbolcu için teklif getiren menajerlere de "Kararımız kesin. Ne şimdi ne de sezon sonunda boşuna teklif getirmeyin. İkisini de satmayı düşünmüyoruz" ifadelerini kullanarak gelecek tekliflere kapıları kapattığı öğrenildi. Bu sezon savunmanın sigortası olan Slovak stoper Skriniar 35 maçta 2 gol, 1 asistle oynadı. İspanyol maestro Marco Asensio da hücumu sırtlayan isim konumunda.

Yıldız futbolcu bu sezon Sarı- Lacivertli formayla 36 maça çıkıp 13 gol, 14 asistlik performans sergiledi.

