CANLI YAYIN
Geri

FIFA'dan milli takım paylaşımı! "Türkler Dünya Kupası'na geri döndü"

A Milli Takım, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu finalinde Kosova'yı deplasmanda 1-0 mağlup ederek 24 yıl sonra Dünya Kupası'na katılma hakkı kazandı. Ay-Yıldızlılar'ın tarihi başarısı sonrası FIFA'nın resmi hesabından paylaşımda bulunularak; "Türkler geri döndü" ifadelerine yer verildi.

Giriş Tarihi:
ai haber özet Hızlı Özet Göster
  • A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri play-off turu finalinde Kosova'yı 1-0 yenerek finale yükseldi.
  • Türkiye'ye galibiyeti getiren golü Kerem Aktürkoğlu kaydetti.
  • Türkiye, 2002 yılından sonra 24 yıl aradan sonra ilk kez Dünya Kupası'na katılma hakkı kazandı.
  • FIFA, resmi sosyal medya hesabından Türkiye'nin Dünya Kupası'na dönüşüne vurgu yapan paylaşım yaptı.

A Milli Takım, play-off turu finalinde Kosova karşısında sahadan 1-0 galip ayrıldı. Türkiye'ye galibiyeti ve Dünya Kupası biletini getiren golü Kerem Aktürkoğlu kaydetti. Bu sonuçla Ay-Yıldızlılar, 24 yıl sonra yeniden dünyanın en büyük futbol organizasyonunda yer alma hakkı elde etti.

FIFA'DAN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

Karşılaşmanın ardından FIFA, A Milli Takım için resmi sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Dünya futbolunun çatı kuruluşu, Türkiye'nin 2002'nin ardından ilk kez Dünya Kupası'na döndüğüne vurgu yaptı.

24 YIL SONRA GELEN BÜYÜK SEVİNÇ

A Milli Takım'ın Dünya Kupası'na katılma başarısı futbol kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Uzun yıllar sonra gelen bu başarı, hem saha içinde hem de saha dışında geniş ses getirdi.

24 yıl sonra Dünya Kupası'ndayız! Kosova - Türkiye: 0-1 | MAÇ SONUCU

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler