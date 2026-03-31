Hızlı Özet Göster

A Milli Takım, play-off turu finalinde Kosova karşısında sahadan 1-0 galip ayrıldı. Türkiye'ye galibiyeti ve Dünya Kupası biletini getiren golü Kerem Aktürkoğlu kaydetti. Bu sonuçla Ay-Yıldızlılar, 24 yıl sonra yeniden dünyanın en büyük futbol organizasyonunda yer alma hakkı elde etti.