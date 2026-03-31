A Milli Takım, play-off turu finalinde Kosova karşısında sahadan 1-0 galip ayrıldı. Türkiye'ye galibiyeti ve Dünya Kupası biletini getiren golü Kerem Aktürkoğlu kaydetti. Bu sonuçla Ay-Yıldızlılar, 24 yıl sonra yeniden dünyanın en büyük futbol organizasyonunda yer alma hakkı elde etti.
FIFA'DAN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM
Karşılaşmanın ardından FIFA, A Milli Takım için resmi sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Dünya futbolunun çatı kuruluşu, Türkiye'nin 2002'nin ardından ilk kez Dünya Kupası'na döndüğüne vurgu yaptı.
24 YIL SONRA GELEN BÜYÜK SEVİNÇ
A Milli Takım'ın Dünya Kupası'na katılma başarısı futbol kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Uzun yıllar sonra gelen bu başarı, hem saha içinde hem de saha dışında geniş ses getirdi.