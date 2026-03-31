Dorgeles Nene'ye talip var! Bonservisi belli oldu

Fenerbahçe’nin sezon başında kadrosuna kattığı Dorgeles Nene, gösterdiği performansla Avrupa kulüplerinin dikkatini çekti. Sarı-lacivertli ekipte kısa sürede öne çıkan 23 yaşındaki futbolcu için yönetimin bonservis beklentisi de netleşti. Buna göre genç oyuncu 25 milyon euro seviyelerinde teklif gelmesi halinde satılacak.

Dorgeles Nene'ye talip var! Bonservisi belli oldu
  • Fenerbahçe'nin Salzburg'dan 18 milyon euroya transfer ettiği Dorgeles Nene, Marsilya başta olmak üzere Fransa, İngiltere ve Rusya'dan kulüplerin radarına girdi.
  • Sarı-lacivertli yönetim, 2030 yılına kadar sözleşmesi bulunan Malili futbolcu için en az 25 milyon euro transfer geliri hedefliyor.
  • 23 yaşındaki kanat oyuncusu bu sezon Fenerbahçe formasıyla 35 maçta 10 gol ve 9 asist kaydetti.
  • Nene'nin yıllık 1,5 milyon euro maaş alması, kulüplerin transfer ilgisini artıran unsurlardan biri oldu.
  • Oyuncunun güncel piyasa değeri 18 milyon euro olarak gösteriliyor.

Dorgeles Nene, sergilediği performansın ardından başta Marsilya olmak üzere Fransa ve İngiltere'den birçok kulübün radarına girdi. Malili yıldızın Avrupa'da yakından takip edilmesi, yaz transfer dönemi öncesi adını öne çıkaran gelişmelerin başında geldi. Rusya'dan bazı kulüplerin de genç futbolcuyu izlediği öğrenildi.

Dorgeles Nene'ye talip var! Bonservisi belli oldu-2

1.5 MİLYON EURO KAZANIYOR

Nene'nin yıllık kazancı 1 milyon 500 bin euro. Bu durum, oyuncuya olan ilgiyi artıran en önemli unsurlardan biri olarak öne çıkıyor. Genç yaşına rağmen yüksek katkı vermesi, kulüplerin transfer planlamasında Dorgeles Nene'yi ön sıralara taşıdı.

Dorgeles Nene'ye talip var! Bonservisi belli oldu-3

FENERBAHÇE'NİN BEKLENTİSİ 25 MİLYON EURO

Fenerbahçe, Salzburg'dan 18 milyon euro bonservis bedeliyle transfer ettiği Dorgeles Nene için en az 25 milyon euro seviyesinde bir gelir hedefliyor. Sarı-lacivertli yönetim, oyuncunun gelişimini sürdürmesi halinde bu rakamın daha da yukarı çıkabileceğini düşünüyor.

Dorgeles Nene'ye talip var! Bonservisi belli oldu-4

PERFORMANSIYLA FARK YARATTI

Dorgeles Nene, bu sezon Fenerbahçe formasıyla 35 maçta görev yaptı. Malili kanat oyuncusu, bu karşılaşmalarda 10 gol ve 9 asistlik katkı sağlayarak hücum hattının en etkili isimlerinden biri oldu. Genç yıldızın üretken performansı, Avrupa kulüplerinin ilgisini daha da güçlendirdi.

Dorgeles Nene'ye talip var! Bonservisi belli oldu-5

SÖZLEŞMESİ 2030'A KADAR DEVAM EDİYOR

23 yaşındaki futbolcunun Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2030'da sona erecek. Güncel piyasa değeri 18 milyon euro olarak gösterilen Dorgeles Nene, hem yaşı hem de saha içindeki verimiyle sarı-lacivertli kulübün en önemli transfer kozlarından biri haline geldi.

