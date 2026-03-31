Dorgeles Nene, sergilediği performansın ardından başta Marsilya olmak üzere Fransa ve İngiltere'den birçok kulübün radarına girdi. Malili yıldızın Avrupa'da yakından takip edilmesi, yaz transfer dönemi öncesi adını öne çıkaran gelişmelerin başında geldi. Rusya'dan bazı kulüplerin de genç futbolcuyu izlediği öğrenildi.
1.5 MİLYON EURO KAZANIYOR
Nene'nin yıllık kazancı 1 milyon 500 bin euro. Bu durum, oyuncuya olan ilgiyi artıran en önemli unsurlardan biri olarak öne çıkıyor. Genç yaşına rağmen yüksek katkı vermesi, kulüplerin transfer planlamasında Dorgeles Nene'yi ön sıralara taşıdı.
FENERBAHÇE'NİN BEKLENTİSİ 25 MİLYON EURO
Fenerbahçe, Salzburg'dan 18 milyon euro bonservis bedeliyle transfer ettiği Dorgeles Nene için en az 25 milyon euro seviyesinde bir gelir hedefliyor. Sarı-lacivertli yönetim, oyuncunun gelişimini sürdürmesi halinde bu rakamın daha da yukarı çıkabileceğini düşünüyor.
PERFORMANSIYLA FARK YARATTI
Dorgeles Nene, bu sezon Fenerbahçe formasıyla 35 maçta görev yaptı. Malili kanat oyuncusu, bu karşılaşmalarda 10 gol ve 9 asistlik katkı sağlayarak hücum hattının en etkili isimlerinden biri oldu. Genç yıldızın üretken performansı, Avrupa kulüplerinin ilgisini daha da güçlendirdi.
SÖZLEŞMESİ 2030'A KADAR DEVAM EDİYOR
23 yaşındaki futbolcunun Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2030'da sona erecek. Güncel piyasa değeri 18 milyon euro olarak gösterilen Dorgeles Nene, hem yaşı hem de saha içindeki verimiyle sarı-lacivertli kulübün en önemli transfer kozlarından biri haline geldi.