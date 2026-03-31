Fenerbahçe'nin Salzburg'dan 18 milyon euroya transfer ettiği Dorgeles Nene, Marsilya başta olmak üzere Fransa, İngiltere ve Rusya'dan kulüplerin radarına girdi.

Sarı-lacivertli yönetim, 2030 yılına kadar sözleşmesi bulunan Malili futbolcu için en az 25 milyon euro transfer geliri hedefliyor.

23 yaşındaki kanat oyuncusu bu sezon Fenerbahçe formasıyla 35 maçta 10 gol ve 9 asist kaydetti.

Nene'nin yıllık 1,5 milyon euro maaş alması, kulüplerin transfer ilgisini artıran unsurlardan biri oldu.

Oyuncunun güncel piyasa değeri 18 milyon euro olarak gösteriliyor.

Dorgeles Nene, sergilediği performansın ardından başta Marsilya olmak üzere Fransa ve İngiltere'den birçok kulübün radarına girdi. Malili yıldızın Avrupa'da yakından takip edilmesi, yaz transfer dönemi öncesi adını öne çıkaran gelişmelerin başında geldi. Rusya'dan bazı kulüplerin de genç futbolcuyu izlediği öğrenildi.

1.5 MİLYON EURO KAZANIYOR Nene'nin yıllık kazancı 1 milyon 500 bin euro. Bu durum, oyuncuya olan ilgiyi artıran en önemli unsurlardan biri olarak öne çıkıyor. Genç yaşına rağmen yüksek katkı vermesi, kulüplerin transfer planlamasında Dorgeles Nene'yi ön sıralara taşıdı.