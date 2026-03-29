Galatasaray'ın Alman yıldızı Leroy Sane, son haftalardaki kötü performansıyla düşündürüyor.

SÜPER LİG'DE SKORA HASRET KALDI



Şampiyonlar Ligi'nde en son 5 Kasım'da oynanan Ajax maçında asist yapan Alman yıldız, sonraki maçlarda ise skor katkısı yapamadı.

Süper Lig'de ise ilk 16 haftada 6 gol ve 3 asist üreten Sane, daha sonra ise sadece 1 asiste imza attı. Form olarak büyük düşüşte olan Leroy Sane, Alman Milli Takımı ile İsviçre karşısında da beklentilere cevap veremedi.



ALMAN MEDYASINDAN SERT MANŞETLER

Almanya Milli Takımı, 7 golün atıldığı maçta İsviçre'yi 4-3 mağlup etti. Leroy Sane maça ilk 11'de başlarken, deneyimli oyuncunun performansı Almanya'da tartışma yarattı. 63 dakika sahada kalan tecrübeli oyuncu ile ilgili çarpıcı ifadeler kullanıldı.

Galatasaray'ın şampiyonluk yarışında en önemli kozlarından birisi olması beklenen Sane için Alman medyasından Welt, "Sane, milli takımda bir kez daha fırsatı heba etti" ifadelerini kullandı. T-Online, "Sane konusunda çok tanıdık bir his ortaya çıktı: Milli takımın sorunlu çocuğu geri döndü" yorumunu yaptı.

