Kış transfer döneminde girişimde bulunan Galatasaray, Portekiz devi Porto'nun yüksek bonservis talebi nedeniyle sonuç alamadığı milli futbolcu Deniz Gül için yaz transfer döneminde yeniden hamle yapmayı planlıyor.

CİMBOM YERLİ GOLCÜ İÇİN TEKRAR DEVREDE



Sarı-kırmızılıların sezon sonunda yaptığı teklifi güncelleyeceği ve Portekiz devinin kapısını bir kez daha çalacağı öğrenildi.

OSİMHEN'İN PARTNERİ VE GELECEK YATIRIMI



A Milli Futbol Takımımızın kadrosunda bulunan 21 yaşındaki santrfor, bu sezon forma giydiği 34 karşılaşmada 4 gol atarken 1 de asist yapmıştı. Galatasaray'ın dışında Avrupa'nın dev kulüplerinin de radarında olan ve 2024 yılından beri Porto'da top koşturan genç yeteneğin kulübüyle olan sözleşmesi 2029 yılında sona eriyor. Deniz Gül, Galatasaray'da olası Mauro Icardi ayrığılı sonrasında Nijeryalı usta golcü Victor Osimhen'in yedeği olarak düşünülüyor.