Ay-yıldızlı ekibin Dünya Kupası yolundaki en önemli sınavı olan Kosova mücadelesi öncesinde hakem ataması netlik kazandı. İngiliz futbolunun en tanınan hakemleri arasında yer alan Michael Oliver, final niteliği taşıyan karşılaşmada görev yapacak.
Oliver'ın yardımcılıklarını Stuart Burt ve James Mainwaring üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Christopher Kavanagh olacak.
31 Mart Salı günü oynanacak zorlu randevuda millilerimiz rakibini yendiği takdirde turnuva biletini alacak.
2 GALİBİYETİMİZ VAR
Michael Oliver yönetiminde 3 maça çıkan A Milliler, 2 galibiyet ve 1 yenilgi aldı.
12 Haziran 2015 tarihinde Avrupa Şampiyonası elemelerinde Kazakistan'ı deplasmanda 1-0 mağlup eden Bizim Çocuklar, 24 Mart 2021'de ise Hollanda'yı Dünya Kupası'na gidiş serüveninde 4-2 yendi.
Son olarak 2026 Dünya Kupası elemelerinde evinde İspanya'ya 6-0 yenildi.