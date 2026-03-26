Kosova - Türkiye maçının hakemi Michael Oliver

A Milli Futbol Takımı’nın Kosova ile oynayacağı 2026 FIFA Dünya Kupası play-off final maçının hakemi belli oldu. Kritik karşılaşmada düdük İngiltere Futbol Federasyonu’ndan Michael Oliver’da olacak.

  • İngiliz hakem Michael Oliver, 31 Mart Salı günü oynanacak Türkiye-Kosova Dünya Kupası Elemeleri maçını yönetecek.
  • Türkiye, Kosova'yı yenmesi halinde 2026 Dünya Kupası'na katılma hakkı kazanacak.
  • Stuart Burt ve James Mainwaring yardımcı hakem, Christopher Kavanagh ise dördüncü hakem olarak görev yapacak.
  • Michael Oliver yönetiminde Türkiye Milli Takımı daha önce 3 maça çıktı ve 2 galibiyet, 1 mağlubiyet aldı.
  • Türkiye, Oliver yönetiminde Kazakistan'ı 1-0, Hollanda'yı 4-2 yenerken İspanya'ya 6-0 mağlup oldu.

Ay-yıldızlı ekibin Dünya Kupası yolundaki en önemli sınavı olan Kosova mücadelesi öncesinde hakem ataması netlik kazandı. İngiliz futbolunun en tanınan hakemleri arasında yer alan Michael Oliver, final niteliği taşıyan karşılaşmada görev yapacak.

Oliver'ın yardımcılıklarını Stuart Burt ve James Mainwaring üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Christopher Kavanagh olacak.

31 Mart Salı günü oynanacak zorlu randevuda millilerimiz rakibini yendiği takdirde turnuva biletini alacak.

2 GALİBİYETİMİZ VAR

Michael Oliver yönetiminde 3 maça çıkan A Milliler, 2 galibiyet ve 1 yenilgi aldı.

12 Haziran 2015 tarihinde Avrupa Şampiyonası elemelerinde Kazakistan'ı deplasmanda 1-0 mağlup eden Bizim Çocuklar, 24 Mart 2021'de ise Hollanda'yı Dünya Kupası'na gidiş serüveninde 4-2 yendi.

Son olarak 2026 Dünya Kupası elemelerinde evinde İspanya'ya 6-0 yenildi.

Dünya Kupasına kaldı 1! Türkiye - Romanya: 1-0 | MAÇ SONUCUDünya Kupasına kaldı 1! Türkiye - Romanya: 1-0 | MAÇ SONUCU
Dünya Kupası'na kaldı 1! Türkiye - Romanya: 1-0 | MAÇ SONUCU

