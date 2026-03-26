Beşiktaş Park'ta oynanan kritik mücadelede rakibini tek golle geçen A Milli Takım, Dünya Kupası yolunda önemli bir eşiği daha aştı. Ferdi Kadıoğlu'nun golüyle gelen galibiyet, millileri finale taşırken teknik direktör Vincenzo Montella dikkat çeken ifadeler kullandı.
"SABIRSIZLIKLA BEKLİYORUM"
Galibiyeti değerlendiren Vincenzo Montella, "Çok memnunum performanstan. Kolay olmayacaktı. İlk yarı boyunca rakip yaslandı. Devrede futbolcularımızla konuştuk, hareketli olmamız, savunma arkasına koşu atmamız lazımdı. Arda'yı ve Ferdi'yi tebrik ediyorum, güzel gol attık. Sabırlıydı futbolcularımız, mesafeleri açmadılar. Sonunda istediğimiz galibiyeti aldık. Şimdi düşüncem diğer rakipte, sabırsızlıkla bekliyorum." dedi.
"RAKİP FARK ETMEZ"
"Kerem'in etkili baskısı, zamanlaması, inanılmaz bir performansı vardı." diyen Montella, "Maçta 70. dakikada da gol atabilirsiniz. Deniz Gül pırıl pırıl bir genç, son maçta gol attı. Bunla gurur duyuyoruz. Sıkı çalışmaya devam ediyoruz. Deniz Gül'ün fizik gücünü biliyoruz. Kollarını kullanmasını öğrenmesi gerekiyor, gelişmesi gerekiyor. Uzun boylu futbolcu kafayla atar diye bir şey yok. Ben boyuma rağmen kafayla çok gol attım. Zamanlama çok önemli. Rakip kim olursa olsun fark etmez!" ifadelerini kullandı.