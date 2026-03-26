Vincenzo Montella'dan Romanya zaferi sonrası iddialı sözler! "Rakip fark etmez"

A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalinde Romanya’yı 1-0 mağlup ederek finale yükseldi. Ay-yıldızlılara galibiyeti getiren golü Ferdi Kadıoğlu kaydederken maçın ardından teknik direktör Vincenzo Montella dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

  • A Milli Takım, Beşiktaş Park'ta oynadığı maçı Ferdi Kadıoğlu'nun golüyle 1-0 kazanarak Dünya Kupası elemelerinde finale yükseldi.
  • Teknik direktör Vincenzo Montella, takımın performansından memnun olduğunu ve sabırlı oyunlarının galibiyeti getirdiğini belirtti.
  • Montella, Kerem Aktürkoğlu'nun etkili baskısı ve inanılmaz performansıyla maça damga vurduğunu söyledi.
  • İtalyan teknik adam, genç futbolcu Deniz Gül'ün son maçta gol attığını ve bundan gurur duyduklarını ifade etti.
  • Montella, final maçında rakip kim olursa olsun fark etmediğini ve sabırsızlıkla beklediğini açıkladı.

Beşiktaş Park'ta oynanan kritik mücadelede rakibini tek golle geçen A Milli Takım, Dünya Kupası yolunda önemli bir eşiği daha aştı. Ferdi Kadıoğlu'nun golüyle gelen galibiyet, millileri finale taşırken teknik direktör Vincenzo Montella dikkat çeken ifadeler kullandı.

"SABIRSIZLIKLA BEKLİYORUM"

Galibiyeti değerlendiren Vincenzo Montella, "Çok memnunum performanstan. Kolay olmayacaktı. İlk yarı boyunca rakip yaslandı. Devrede futbolcularımızla konuştuk, hareketli olmamız, savunma arkasına koşu atmamız lazımdı. Arda'yı ve Ferdi'yi tebrik ediyorum, güzel gol attık. Sabırlıydı futbolcularımız, mesafeleri açmadılar. Sonunda istediğimiz galibiyeti aldık. Şimdi düşüncem diğer rakipte, sabırsızlıkla bekliyorum." dedi.

"RAKİP FARK ETMEZ"

"Kerem'in etkili baskısı, zamanlaması, inanılmaz bir performansı vardı." diyen Montella, "Maçta 70. dakikada da gol atabilirsiniz. Deniz Gül pırıl pırıl bir genç, son maçta gol attı. Bunla gurur duyuyoruz. Sıkı çalışmaya devam ediyoruz. Deniz Gül'ün fizik gücünü biliyoruz. Kollarını kullanmasını öğrenmesi gerekiyor, gelişmesi gerekiyor. Uzun boylu futbolcu kafayla atar diye bir şey yok. Ben boyuma rağmen kafayla çok gol attım. Zamanlama çok önemli. Rakip kim olursa olsun fark etmez!" ifadelerini kullandı.

