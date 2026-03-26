Türkiye'nin zaferi Romanya basınında! "Dünya Kupası'nı televizyondan izleyeceğiz"

2026 Dünya Kupası'na katılmak isteyen A Milli Takımımız, Romanya ile karşı karşıya geldi. Bizim Çocuklar, rakibini Ferdi Kadıoğlu'nun golüyle 1-0 yenerek adını finale yazdırdı. Karşılaşmanın ardından Romanya basınında çarpıcı başlıklar atıldı. İşte atılan manşetler...

  • Romanya, İstanbul'da Türkiye'ye yenilerek 2026 Dünya Kupası'na katılma hakkını kaybetti.
  • Ferdi Kadıoğlu, Arda Güler'in pasıyla Romanya savunmasını geçerek maçın tek golünü attı.
  • Romanya, bir sonraki Dünya Kupası için 4 yıl daha beklemek zorunda kalacak.
  • Romen basını maçın ardından hayal kırıklığını ve Amerikan rüyasının sona erdiğini yazdı.

Türkiye, Romanya'yı 2026 Dünya Kupası Play-Off Turu'nda 1-0 yenerek finale çıktı.

Karşılaşmanın tek golünü Ferdi Kadıoğlu kaydederken Romenler, millilerimizin zaferi sonrası dikkat çeken ifadeler kullandı.

Fanatik.ro: Romanya Dünya Kupası için 4 yıl daha beklemek zorunda

Tricolor'da yolun sonu geldi. Bir sonraki tunrnuva 4 sene sonra.

Sport.ro: İstanbul'da yenilen Romanya, Dünya Kupası'nı televizyondan izleyecek.

Romanya böylesine büyük bir mücadele için çok küçük kalıyor.

Digisport: Hayalimiz sona erdi

Ferdi Kadıoğlu, Arda Güler'in pası sonrası Romanya savunmasını alt üst ederek İstanbul'daki maçın tek golünü attı.

GSP: Elveda Amerikan rüyası

Romanya da 2026 Dünya Kupası'nı televizyondan izleyecek. Binlerce hesaplama ve yıkılan hayallerle dolu, acı dolu dört yıl daha bizi bekliyor olacak.

Dünya Kupası'na kaldı 1! Türkiye - Romanya: 1-0 | MAÇ SONUCU

