Türkiye, Romanya'yı 2026 Dünya Kupası Play-Off Turu'nda 1-0 yenerek finale çıktı.
Karşılaşmanın tek golünü Ferdi Kadıoğlu kaydederken Romenler, millilerimizin zaferi sonrası dikkat çeken ifadeler kullandı.
Fanatik.ro: Romanya Dünya Kupası için 4 yıl daha beklemek zorunda
Tricolor'da yolun sonu geldi. Bir sonraki tunrnuva 4 sene sonra.
Sport.ro: İstanbul'da yenilen Romanya, Dünya Kupası'nı televizyondan izleyecek.
Romanya böylesine büyük bir mücadele için çok küçük kalıyor.
Digisport: Hayalimiz sona erdi
Ferdi Kadıoğlu, Arda Güler'in pası sonrası Romanya savunmasını alt üst ederek İstanbul'daki maçın tek golünü attı.
GSP: Elveda Amerikan rüyası
Romanya da 2026 Dünya Kupası'nı televizyondan izleyecek. Binlerce hesaplama ve yıkılan hayallerle dolu, acı dolu dört yıl daha bizi bekliyor olacak.