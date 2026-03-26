Türkiye'nin Romanya maçı ilk 11'i belli oldu

Son olarak 24 sene önce Dünya Kupası'na katılma başarısı gösteren A Milli Takımımız, bu hasreti dindirmek adına çok önemli bir sınav veriyor. Bizim Çocuklar, play-off turu yarı finalinde Romanya'yı ağırlıyor. Kırmızı beyazlılar eğer sınavdan galip ayrılırsa finaldeki rakibi Kosova veya Slovakya olacak. Zorlu randevu öncesinde Vincenzo Montella kararını verdi ve ilk 11'imiz belli oldu. Türkiye - Romanya maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.

  • Türkiye A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası Elemeleri Play-off yarı finalinde Beşiktaş Park'ta Romanya ile karşılaşıyor.
  • Türkiye bu maçı kazanması halinde 31 Mart'ta play-off finalinde Slovakya-Kosova eşleşmesinin galibiyle deplasmanda oynayacak.
  • A Milli Takım, 2002 yılından bu yana katılamadığı Dünya Kupası'na 24 yıl sonra gitmeyi hedefliyor.
  • Teknik direktör Vincenzo Montella, A Milli Takım'ın başında 30. maçına çıkıyor.
  • Romanya Milli Takımı'nın teknik direktörlüğünü Mircea Lucescu yapıyor.

A Milli Futbol Takımımız, Dünya Kupası Play-off turu yarı finalinde Romanya'yı konuk ediyor.

İLK 11'LER

Türkiye: Uğurcan Çakır, Samet Akaydin, Kerem Aktürkoğlu, Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Hakan Çalhanoğlu, Kenan Yıldız, Abdülkerim Bardakcı, İsmail Yüksek, Mert Müldür, Ferdi Kadıoğlu.

Yedeklerimiz: Mert Günok, Altay Bayındır, Atakan Karazor, Eren Elmalı, Salih Özcan, Orkun Kökçü, Deniz Gül, Ozan Kabak, İrfan Can Kahveci, Oğuz Aydın, Yunus Akgün, Kaan Ayhan

Romanya: Radu, Bancu, Burca, Draguşin, Ratiu, Dragomir, Hagi, Marin, Man, Birliega, Mihailia

RAKİBİMİZ SLOVAKYA VEYA KOSOVA

Türkiye, Romanya engelini geçmesi halinde play-off finalinde Slovakya-Kosova eşleşmesinin galibiyle 31 Mart'ta deplasmanda karşılaşacak. O eşleşmeden çıkacak sonuç, ay-yıldızlıların Dünya Kupası hayalini doğrudan belirleyecek.

HEDEF 24 YILLIK HASRETİ BİTİRMEK

A Milli Takım, FIFA Dünya Kupası'na son olarak 2002 yılında katıldı ve turnuvayı üçüncü sırada tamamlayarak tarihinin en büyük başarısına imza attı. Ay-yıldızlılar, önce Romanya'yı ardından da finalde karşısına çıkacak rakibi geçerek 24 yıllık hasrete son vermek istiyor.

ROMANYA İLE 27. RANDEVU

Türkiye ile Romanya bugüne kadar 26 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda ay-yıldızlılar 5 galibiyet alırken, Romanya 14 kez kazandı. Yedi karşılaşma ise beraberlikle tamamlandı. İki ekip arasında oynanan son mücadeleyi Romanya 2-0 kazanmıştı.

MONTELLA İÇİN 30. MAÇ

Teknik direktör Vincenzo Montella, A Milli Takım'ın başında 30. maçına çıkacak. İtalyan çalıştırıcı yönetimindeki milliler, geride kalan 29 karşılaşmada 16 galibiyet, 5 beraberlik ve 8 mağlubiyet aldı. Montella, Romanya sınavıyla birlikte en kritik virajlardan birinde takımının başında yer alıyor.

DOLMABAHÇE'DE KRİTİK SINAV

A Milli Takım, Romanya maçıyla birlikte Beşiktaş Park'ta 4. kez sahaya çıkacak. Ay-yıldızlı ekip, Dolmabahçe'de bugüne kadar oynadığı toplam 70 milli maçta 30 galibiyet elde etti. Bu kritik karşılaşma, aynı zamanda bu statta oynanacak 71. milli müsabaka olarak tarihe geçiyor.

LUCESCU DETAYI DİKKAT ÇEKİYOR

Romanya Milli Takımı'nın başında Türk futbolunun yakından tanıdığı Mircea Lucescu bulunuyor. Rakip kadroda ayrıca Türkiye'de forma giyen Ianis Hagi, Deian Sorescu ve Valentin Mihaila gibi isimler de yer alıyor. Bu detay, mücadeleye ayrı bir önem kazandırıyor.

HAKEM LETEXIER

Türkiye ile Romanya arasında oynanacak mücadelede Fransa Futbol Federasyonu'ndan François Letexier düdük çalıyor. Yardımcılıklarını Cyril Mugnier ve Mehdi Rahmouni yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Benoit Bastien.

