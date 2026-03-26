RAKİBİMİZ SLOVAKYA VEYA KOSOVA Türkiye, Romanya engelini geçmesi halinde play-off finalinde Slovakya-Kosova eşleşmesinin galibiyle 31 Mart'ta deplasmanda karşılaşacak. O eşleşmeden çıkacak sonuç, ay-yıldızlıların Dünya Kupası hayalini doğrudan belirleyecek.

HEDEF 24 YILLIK HASRETİ BİTİRMEK A Milli Takım, FIFA Dünya Kupası'na son olarak 2002 yılında katıldı ve turnuvayı üçüncü sırada tamamlayarak tarihinin en büyük başarısına imza attı. Ay-yıldızlılar, önce Romanya'yı ardından da finalde karşısına çıkacak rakibi geçerek 24 yıllık hasrete son vermek istiyor.

ROMANYA İLE 27. RANDEVU Türkiye ile Romanya bugüne kadar 26 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda ay-yıldızlılar 5 galibiyet alırken, Romanya 14 kez kazandı. Yedi karşılaşma ise beraberlikle tamamlandı. İki ekip arasında oynanan son mücadeleyi Romanya 2-0 kazanmıştı.

MONTELLA İÇİN 30. MAÇ Teknik direktör Vincenzo Montella, A Milli Takım'ın başında 30. maçına çıkacak. İtalyan çalıştırıcı yönetimindeki milliler, geride kalan 29 karşılaşmada 16 galibiyet, 5 beraberlik ve 8 mağlubiyet aldı. Montella, Romanya sınavıyla birlikte en kritik virajlardan birinde takımının başında yer alıyor.