Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde Premier Lig'den katılan 6 kulübün tamamı son 16 turuna yükseldi ancak sadece Arsenal ve Liverpool çeyrek finale kaldı.

Haberde, söz konusu teklifin geçen ay UEFA Kulüp Müsabakaları Komitesi toplantısında ele alındığı belirtildi. Buna rağmen konunun, 20 Mayıs'ta İstanbul'da oynanacak Avrupa Ligi finali öncesinde yapılacak UEFA İcra Kurulu toplantısının gündemine alınmadığı ifade edildi.

Premier Lig temsilcileri, Şampiyonlar Ligi'nde mevcut oyuncu sayısının artırılması için girişimde bulundu. İngiliz Guardian gazetesinde yer alan habere göre İngiliz kulüpleri, organizasyonda kadroların 28 futbolcuya çıkarılmasını teklif etti.

İSPANYOL KULÜPLERİNDEN İTİRAZ

Kulüp müsabakaları komitesi toplantısında fikir birliğinin sağlanamadığı aktarıldı. İspanyol kulüp temsilcilerinin, Premier Lig takımlarının finansal güçlerini kullanarak daha güçlü kadrolar kurmasından endişe ettiği ve bu nedenle öneriye karşı çıktığı kaydedildi.

2027-2028 ÖNCESİ YENİDEN GÜNDEME GELEBİLİR

Haberde, yaklaşık 20 yıl önce yürürlüğe giren kadro düzenlemelerinin UEFA'nın bir sonraki dört yıllık yayın hakları döngüsünün başlangıcı olan 2027-2028 sezonu öncesinde yeniden değerlendirilebileceği belirtildi. Böylece 28 kişilik kadro talebinin ilerleyen dönemde yeniden masaya gelebileceği ifade edildi.

