Miami Açık'taki karşılaşmada hava koşulları da mücadelenin önüne geçen detaylardan biri oldu. Yağmur nedeniyle birçok kez duran maçta ritim zaman zaman bozuldu. Korttaki bu duraksamalar, karşılaşmanın akışını doğrudan etkiledi.
Zeynep Sönmez, ikinci tur mücadelesinde güçlü rakibi karşısında istediği sonucu alamadı. Belinda Bencic, iki sette sonuca giderek adını bir üst tura yazdırdı.
MİLLİ TENİSÇİNİN TURNUVA SERÜVENİ SONA ERDİ
Bu sonuçla Zeynep Sönmez'in Miami Açık macerası ikinci turda tamamlandı. Milli tenisçi, turnuvada yoluna devam etme fırsatını değerlendiremezken Belinda Bencic karşısında korttan mağlubiyetle ayrıldı.
