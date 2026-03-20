Zeynep Sönmez Miami Açık Tenis Turnuvası'ndan elendi

Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Miami Açık Tenis Turnuvası'nda ikinci turda korta çıktı. Dünya sıralamasında 83. basamakta bulunan Zeynep, İsviçreli rakibi Belinda Bencic karşısında turnuvaya veda etti. Yağmur nedeniyle sık sık duran mücadelede oyun temposu zaman zaman kesildi. Buna rağmen iki tenisçi de maça devam ederken karşılaşma 1 saat 9 dakika sürdü. Zeynep Sönmez, rakibine 6-3 ve 6-2'lik setlerle 2-0 mağlup oldu.

  • Zeynep Sönmez, Miami Açık ikinci turunda İsviçreli Belinda Bencic'e iki sette yenilerek turnuvadan elendi.
  • Maç sırasında yağmur nedeniyle birçok kez duraklamalar yaşandı ve karşılaşmanın akışı etkilendi.
  • Belinda Bencic, galibiyetle bir üst tura yükseldi.
  • Milli tenisçi Zeynep Sönmez'in Miami Açık'taki mücadelesi ikinci turda sona erdi.

Miami Açık'taki karşılaşmada hava koşulları da mücadelenin önüne geçen detaylardan biri oldu. Yağmur nedeniyle birçok kez duran maçta ritim zaman zaman bozuldu. Korttaki bu duraksamalar, karşılaşmanın akışını doğrudan etkiledi.

Zeynep Sönmez, ikinci tur mücadelesinde güçlü rakibi karşısında istediği sonucu alamadı. Belinda Bencic, iki sette sonuca giderek adını bir üst tura yazdırdı.

MİLLİ TENİSÇİNİN TURNUVA SERÜVENİ SONA ERDİ

Bu sonuçla Zeynep Sönmez'in Miami Açık macerası ikinci turda tamamlandı. Milli tenisçi, turnuvada yoluna devam etme fırsatını değerlendiremezken Belinda Bencic karşısında korttan mağlubiyetle ayrıldı.

Miami Açık'ta ikinci turda gelen bu sonuç sonrası gözler Zeynep Sönmez'in bundan sonraki turnuva performansına çevrildi. Milli sporcu, dünya tenisinin önemli organizasyonlarından birinde ikinci turda mücadele ederek organizasyona veda etti.

