Arda Güler'in yeteneğine özel bir vurgu yapan Guti, futbol dünyasında başarılı dönemlerde övgülerin, zorlu süreçlerde ise eleştirilerin kaçınılmaz olduğunu dile getirdi. Genç yaşına rağmen büyük beklentilerle karşı karşıya kalan milli futbolcunun, bu süreci doğru yönetebilecek kaliteye sahip olduğunu ortaya koydu.

ARDA GÜLER İÇİN 10 NUMARA VURGUSU

Guti, Arda Güler'in klasik bir 10 numara profiline sahip olduğunu söyledi. Modern futbolda bu rolün değişim geçirdiğine dikkat çeken İspanyol isim, buna rağmen Arda'nın kalite seviyesi sayesinde orta sahada farklı bölgelerde görev yapabilecek kapasitede olduğunu ifade etti. Bu değerlendirme, milli futbolcunun çok yönlü oyun yapısına yapılan güçlü bir vurgu olarak öne çıktı.

Arda'nın gelişim sürecinde çalışmayı bırakmaması gerektiğini söyleyen Guti, genç yıldızın sahip olduğu potansiyelin son derece yüksek olduğunu da dile getirdi. Arda Güler'in futbolda çok farklı görevleri yerine getirebilecek düzeyde bir yetenek taşıdığını söyleyen Guti, genç oyuncuya olan güvenini açık biçimde gösterdi.