Arda Güler'in yeteneğine özel bir vurgu yapan Guti, futbol dünyasında başarılı dönemlerde övgülerin, zorlu süreçlerde ise eleştirilerin kaçınılmaz olduğunu dile getirdi. Genç yaşına rağmen büyük beklentilerle karşı karşıya kalan milli futbolcunun, bu süreci doğru yönetebilecek kaliteye sahip olduğunu ortaya koydu.
ARDA GÜLER İÇİN 10 NUMARA VURGUSU
Guti, Arda Güler'in klasik bir 10 numara profiline sahip olduğunu söyledi. Modern futbolda bu rolün değişim geçirdiğine dikkat çeken İspanyol isim, buna rağmen Arda'nın kalite seviyesi sayesinde orta sahada farklı bölgelerde görev yapabilecek kapasitede olduğunu ifade etti. Bu değerlendirme, milli futbolcunun çok yönlü oyun yapısına yapılan güçlü bir vurgu olarak öne çıktı.
Arda'nın gelişim sürecinde çalışmayı bırakmaması gerektiğini söyleyen Guti, genç yıldızın sahip olduğu potansiyelin son derece yüksek olduğunu da dile getirdi. Arda Güler'in futbolda çok farklı görevleri yerine getirebilecek düzeyde bir yetenek taşıdığını söyleyen Guti, genç oyuncuya olan güvenini açık biçimde gösterdi.
THIAGO PITARCH YORUMU DİKKAT ÇEKTİ
Guti, röportajında son dönemin öne çıkan isimlerinden Thiago Pitarch hakkında da konuştu. Genç futbolcunun takıma önemli katkı verdiğini söyleyen İspanyol futbol adamı, özellikle top kullanmadaki berraklığına ve hem savunma hem de hücumdaki çalışkanlığına dikkat çekti. Guti, Thiago Pitarch için "Madrid'in çehresini değiştirdi" ifadesini kullandı.
Toni Kroos benzetmeleriyle ilgili de değerlendirmede bulunan Guti, bu konuda daha temkinli bir yaklaşım sergiledi. Kroos seviyesine ulaşıp ulaşamayacağı konusunda kesin konuşmayan İspanyol isim, genç oyuncunun orta sahaya farklı bir enerji kattığını vurguladı. Bu sözler, Real Madrid'in yeni yapılanmasında genç isimlerin ne kadar önemli hale geldiğini bir kez daha ortaya koydu.
ARBELOA İÇİN DİKKAT ÇEKEN DEĞERLENDİRME
Guti, takımın başındaki Alvaro Arbeloa hakkında da çarpıcı ifadeler kullandı. Sezon ortasında ve sakatlıkların etkili olduğu bir dönemde göreve gelmenin zorluğuna dikkat çeken İspanyol futbol adamı, bu tabloyu "caramelo envenenado" yani "zehirli şeker" benzetmesiyle anlattı. Buna rağmen Arbeloa'nın takımı yeniden doğru çizgiye taşıdığını söyledi.
Real Madrid'in hem şampiyonluk yaşamasını hem de Arbeloa'nın görevine devam etmesini istediğini dile getiren Guti, genç teknik adamın yalnızca psikolojik anlamda değil, taktiksel açıdan da takımı yukarı çektiğini savundu. Özellikle Manchester City karşısında ortaya konan performansı her anlamda üstünlük olarak değerlendirmesi, Arbeloa'ya verdiği desteği daha da net hale getirdi.
VALVERDE VE BELLINGHAM İÇİN AYRI PARANTEZ
Röportajda Federico Valverde ve Jude Bellingham da Guti'nin değerlendirmelerinde önemli yer tuttu. Altyapı döneminde birlikte çalıştığı Valverde'nin ilk yıllarında daha içine kapanık bir yapıda olduğunu söyleyen Guti, ona sürekli daha fazlasını verebileceğini hatırlattığını ifade etti. Bugün gelinen noktada Valverde'nin özgüvenli ve takım için vazgeçilmez bir oyuncuya dönüştüğünü belirtti.
Jude Bellingham için ise saha içindeki en verimli rolü tanımlayan Guti, İngiliz yıldızın ceza sahasına koşu atan oyuncu kimliğiyle daha etkili olduğunu söyledi. Onu daha geride kullanmanın bazı özelliklerini sınırlayabileceğini vurgulayan Guti, bu sözleriyle Bellingham'ın oyun içindeki ideal kullanımına dair dikkat çeken bir çerçeve çizdi.
ALTYAPI VURGUSU VE TEKNİK DİREKTÖRLÜK MESAJI
Guti, son olarak altyapıya yapılan vurgudan memnuniyet duyduğunu ifade etti. Real Madrid'de geçmişte yeterince altyapı oyuncusunun bulunmamasını bir dezavantaj olarak gördüğünü söyleyen İspanyol futbol adamı, genç isimlerin ön plana çıkmasının kulüp adına önemli bir gelişme olduğuna işaret etti.