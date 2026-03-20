Portekiz Milli Takımı, hazırlık maçlarında Meksika Milli Futbol Takımı ve Amerika Birleşik Devletleri Milli Futbol Takımı ile karşı karşıya gelecek. Teknik heyetin açıkladığı aday kadro, bu iki karşılaşma öncesinde kamuoyuyla paylaşıldı.

RONALDO KADRODA YER ALMADI

Cristiano Ronaldo'nun devam eden sakatlığı nedeniyle aday kadroda bulunmaması, listenin en dikkat çeken başlıklarından biri oldu. Portekiz futbolunun en önemli isimleri arasında yer alan yıldız oyuncunun yanı sıra Ruben Dias ve Bernardo Silva'nın da kadroya çağrılmaması, açıklanan listenin öne çıkan detayları arasında yer aldı.

Hazırlık sürecine eksik isimlerle girecek olan Portekiz'de gözler, teknik heyetin bu süreçte nasıl bir kadro tercihine yöneleceğine çevrildi. Meksika ve ABD ile oynanacak karşılaşmalar, takımın yeni dönem planlaması açısından da önem taşıyacak.