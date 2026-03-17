Süper Lig’e milli ara molası: Maçlar ne zaman duruyor, ne zaman başlıyor?

Trendyol Süper Lig’de şampiyonluk mücadelesine kısa bir ara veriliyor. Futbolseverlerin merakla beklediği 2026 milli ara takvimi belli oldu. TFF verilerine göre 27. hafta maçlarının ardından başlayacak olan ara Türkiye - Romanya play-off maçı heyecanıyla sürecek. Peki Süper Lig maçları ne zaman başlayacak? İşte milli ara başlangıç tarihi ve ligin geri dönüş takvimi...

  • Trendyol Süper Lig'de milli ara 27. hafta karşılaşmalarının ardından 20 Mart 2026 Cuma günü başlayacak ve 3 Nisan 2026'da sona erecek.
  • A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Play-Off Yarı Finali'nde 26 Mart 2026'da Tüpraş Stadyumu'nda Romanya ile karşılaşacak.
  • Türkiye-Romanya maçı saat 20.00'de başlayacak ve TV8 ekranlarından şifresiz yayınlanacak.
  • Milli ara döneminde Süper Lig futbolcuları milli takım aday kadrolarına katılacak.
  • Kulüpler milli ara döneminde sakat oyuncuların iyileşmesi ve form düşüklüğü yaşayan futbolcuların kazanılması için çalışmalar yapacak.

Trendyol Süper Lig'de yoğun maç temposu sürerken, takımların kısa süreliğine nefes alacağı milli ara dönemi için geri sayım başladı. Hem taraftarlar hem de kulüpler, ligde maçların duracağı tarihleri ve bu sürecin nasıl değerlendirileceğini yakından takip ediyor.

Süper Lig’de milli ara 20 Mart'ta başlayacak (Haberde yer alan fotoğraflar Takvim Foto Arşiv'e aittir)

MİLLİ ARA TAKVİMİ BELLİ OLDU

Türkiye Futbol Federasyonu'nun takvimine göre, Trendyol Süper Lig'de milli ara 27. hafta karşılaşmalarının tamamlanmasının ardından başlayacak. 20 Mart 2026 Cuma günü itibarıyla lig maçlarına ara verilecek.

Yoğun fikstürün ardından futbolcular kısa bir dinlenme sürecine giriyor.

Bu süreçte Süper Lig ekipleri resmi maç temposundan uzaklaşırken, çok sayıda futbolcu milli takımlarının aday kadrolarına katılacak. Lig heyecanı ise 3 Nisan 2026 Cuma günü oynanacak 28. hafta karşılaşmalarıyla yeniden başlayacak.

Birçok oyuncu, milli takım kadrolarına katılmak üzere ülkelerine gidecek.

KULÜPLER İÇİN KRİTİK FIRSAT

Milli ara, takımlar açısından yalnızca bir duraklama değil, aynı zamanda önemli bir hazırlık dönemi anlamına geliyor. Teknik ekipler bu süreçte sakat oyuncuların iyileşmesini beklerken, form düşüklüğü yaşayan isimlerin yeniden kazanılması için de çalışmalar yapacak.

Öte yandan milli takımlara giden oyuncular, ülkeleri adına kritik karşılaşmalarda sahaya çıkacak.

Süper Lig’de heyecan, 3 Nisan’da yeniden başlayacak.

TÜRKİYE – ROMANYA MAÇI GÜNDEMİN MERKEZİNDE

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Play-Off Yarı Finali kapsamında sahaya çıkacak. Ay-yıldızlı ekip, Romanya ile Tüpraş Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.

Karşılaşma 26 Mart 2026 Cuma günü saat 20.00'de başlayacak. Mücadelenin TV8 ekranlarından şifresiz olarak yayınlanması bekleniyor.

