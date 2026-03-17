Trendyol Süper Lig'de yoğun maç temposu sürerken, takımların kısa süreliğine nefes alacağı milli ara dönemi için geri sayım başladı. Hem taraftarlar hem de kulüpler, ligde maçların duracağı tarihleri ve bu sürecin nasıl değerlendirileceğini yakından takip ediyor.
MİLLİ ARA TAKVİMİ BELLİ OLDU
Türkiye Futbol Federasyonu'nun takvimine göre, Trendyol Süper Lig'de milli ara 27. hafta karşılaşmalarının tamamlanmasının ardından başlayacak. 20 Mart 2026 Cuma günü itibarıyla lig maçlarına ara verilecek.
Bu süreçte Süper Lig ekipleri resmi maç temposundan uzaklaşırken, çok sayıda futbolcu milli takımlarının aday kadrolarına katılacak. Lig heyecanı ise 3 Nisan 2026 Cuma günü oynanacak 28. hafta karşılaşmalarıyla yeniden başlayacak.
KULÜPLER İÇİN KRİTİK FIRSAT
Milli ara, takımlar açısından yalnızca bir duraklama değil, aynı zamanda önemli bir hazırlık dönemi anlamına geliyor. Teknik ekipler bu süreçte sakat oyuncuların iyileşmesini beklerken, form düşüklüğü yaşayan isimlerin yeniden kazanılması için de çalışmalar yapacak.
Öte yandan milli takımlara giden oyuncular, ülkeleri adına kritik karşılaşmalarda sahaya çıkacak.
TÜRKİYE – ROMANYA MAÇI GÜNDEMİN MERKEZİNDE
A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Play-Off Yarı Finali kapsamında sahaya çıkacak. Ay-yıldızlı ekip, Romanya ile Tüpraş Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.
Karşılaşma 26 Mart 2026 Cuma günü saat 20.00'de başlayacak. Mücadelenin TV8 ekranlarından şifresiz olarak yayınlanması bekleniyor.