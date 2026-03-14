Beşiktaş'ın file bekçisi Ersin Destanoğlu kritik süreçte sorumluluk almaya devam ediyor. Başkent deplasmanında oynanacak Gençlerbirliği karşılaşmasında da kaleyi koruması beklenen 25 yaşındaki kaleci, teknik heyetin kendisine duyduğu güveni bir kez daha boşa çıkarmamaya hazırlanıyor.
Sezon başında tecrübeli eldiven Mert Günok'un arkasında kalan Ersin Destanoğlu, ilerleyen haftalarda gelen fırsatı iyi değerlendirerek kaleyi devraldı. Zaman zaman alınan olumsuz sonuçlar sonrası tribünlerden yükselen eleştirilere rağmen geri adım atmayan genç kaleci, sahadaki mücadeleci duruşuyla takımının en istikrarlı isimlerinden biri olmayı başardı. Teknik Direktör Sergen Yalçın öğrencisine çok güveniyor... Ara transfer döneminde kadroya katılan Kolombiyalı kaleci Davis Vasquez'in varlığına rağmen kaleyi bırakmayan eldiven, teknik heyetin 1 numaralı tercihi olduğunu net şekilde ortaya koydu.