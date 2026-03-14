CANLI YAYIN
Geri

Borussia Dortmund'dan Augsburg karşısında 2 golle 3 puan: 2-0 | MAÇ SONUCU

Almanya Bundesliga’nın 26. haftasında Borussia Dortmund, sahasında Augsburg’u 2-0 mağlup etti. BVB Dortmund Stadı’nda oynanan karşılaşmada ev sahibi ekip, bulduğu gollerle 3 puanı hanesine yazdırdı.

Giriş Tarihi:
ai haber özet Hızlı Özet Göster
  • Borussia Dortmund, Bundesliga'da Augsburg'u sahasında 2-0 mağlup etti.
  • Dortmund'un gollerini 13. dakikada Karim Adeyemi ve 59. dakikada Luca Reggiani kaydetti.
  • Dortmund bu galibiyetle puanını 58'e yükseltirken Augsburg 31 puanda kaldı.
  • Dortmund bir sonraki hafta sahasında Hamburg ile karşılaşacak.
  • Augsburg ise gelecek hafta Stuttgart ile oynayacak.

Borussia Dortmund'a galibiyeti getiren goller 13. dakikada Karim Adeyemi ve 59. dakikada Luca Reggiani'den geldi. Maça etkili başlayan sarı-siyahlılar, erken bulduğu golle üstünlüğü ele geçirdi ve kontrolü bırakmadı.

İlk yarıda oyunun temposunu elinde tutan Dortmund, Adeyemi'nin golüyle öne geçtikten sonra rakibine fazla fırsat tanımadı. İkinci yarıda da baskısını sürdüren ev sahibi ekip, 59. dakikada Luca Reggiani'nin kaydettiği golle farkı ikiye çıkardı ve maçı kopardı.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Borussia Dortmund sahadan 2-0 galip ayrıldı. Bu sonuçla Dortmund puanını 58'e yükseltti. Augsburg ise 31 puanda kaldı.

Bundesliga'nın bir sonraki haftasında Borussia Dortmund sahasında Hamburg'u ağırlayacak. Augsburg ise Stuttgart ile karşı karşıya gelecek.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler