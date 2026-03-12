CANLI YAYIN
Geri

Orhan Kaynak son yolculuğuna uğurlandı!

Kulübün eski futbolcusu ve yardımcı antrenörü Orhan Kaynak, İstanbul’da son yolculuğuna uğurlandı. Hem futbolculuk döneminde hem de teknik kadro içinde kulübe önemli hizmetlerde bulunan Orhan Kaynak için düzenlenen cenaze töreni, spor camiasını bir araya getirdi.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Orhan Kaynak son yolculuğuna uğurlandı!
ai haber özet Hızlı Özet Göster
  • Trabzonspor'un eski futbolcusu ve yardımcı antrenörü Orhan Kaynak için İstanbul Fatih Sultan Mehmet Camii'nde cenaze namazı kılındı.
  • Cenaze törenine Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, yönetim kurulu üyeleri, eski yöneticiler ve Türk futbolunun tanınan isimleri katıldı.
  • Orhan Kaynak'ın naaşı cenaze namazının ardından Kilyos'taki aile kabristanlığına defnedildi.
  • Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Orhan Kaynak'ın kulüp için çok önemli bir isim olduğunu ve onu güler yüzüyle hatırlayacaklarını belirtti.

İstanbul'da gerçekleştirilen cenaze töreninde duygu dolu anlar yaşandı. Trabzonspor camiasının önemli isimleri ile Türk futbolunun tanınan simaları, Orhan Kaynak'a son görevini yerine getirmek için bir araya geldi.

Orhan Kaynak son yolculuğuna uğurlandı

Orhan Kaynak son yolculuğuna uğurlandı!-2

FATİH SULTAN MEHMET CAMİİ'NDE SON VEDA

Orhan Kaynak için İstanbul'da bulunan Fatih Sultan Mehmet Camii'nde cenaze namazı kılındı. Düzenlenen törene Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan ve yönetim kurulu üyeleri de katıldı. Törende ayrıca eski yöneticiler, eski teknik direktörler, eski futbolcular ve Türk futbolunun önemli isimleri yer aldı.

Orhan Kaynak son yolculuğuna uğurlandı!-3

KİLYOS'TA TOPRAĞA VERİLDİ

Kılınan cenaze namazının ardından Orhan Kaynak'ın naaşı Kilyos'taki aile kabristanlığına defnedildi. Böylece Trabzonspor'da hem futbolcu hem de yardımcı antrenör olarak görev yapan Orhan Kaynak, sevenlerinin duaları eşliğinde son yolculuğuna uğurlandı.

Orhan Kaynak son yolculuğuna uğurlandı!-4

ERTUĞRUL DOĞAN'DAN DUYGUSAL SÖZLER

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan da cenaze töreninde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Büyük üzüntü yaşadıklarını belirten Doğan, Orhan Kaynak'ın kulüp için çok önemli bir isim olduğunu söyledi.

Doğan; "Camiamızın başı sağ olsun. Ailesine sabır diliyoruz, Allah rahmet eylesin. Bizim için çok önemliydi. Onu hep güler yüzüyle hatırlayacağız. Teknik kadro içerisinde hocamızın, futbolcuların, bizlerin çok sevdiği, çok saygı duyduğu biriydi. Çok üzgünüz. Tarifi yok." dedi.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler