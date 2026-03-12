ERTUĞRUL DOĞAN'DAN DUYGUSAL SÖZLER

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan da cenaze töreninde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Büyük üzüntü yaşadıklarını belirten Doğan, Orhan Kaynak'ın kulüp için çok önemli bir isim olduğunu söyledi.

Doğan; "Camiamızın başı sağ olsun. Ailesine sabır diliyoruz, Allah rahmet eylesin. Bizim için çok önemliydi. Onu hep güler yüzüyle hatırlayacağız. Teknik kadro içerisinde hocamızın, futbolcuların, bizlerin çok sevdiği, çok saygı duyduğu biriydi. Çok üzgünüz. Tarifi yok." dedi.