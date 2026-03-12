İstanbul'da gerçekleştirilen cenaze töreninde duygu dolu anlar yaşandı. Trabzonspor camiasının önemli isimleri ile Türk futbolunun tanınan simaları, Orhan Kaynak'a son görevini yerine getirmek için bir araya geldi.Orhan Kaynak son yolculuğuna uğurlandı
FATİH SULTAN MEHMET CAMİİ'NDE SON VEDA
Orhan Kaynak için İstanbul'da bulunan Fatih Sultan Mehmet Camii'nde cenaze namazı kılındı. Düzenlenen törene Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan ve yönetim kurulu üyeleri de katıldı. Törende ayrıca eski yöneticiler, eski teknik direktörler, eski futbolcular ve Türk futbolunun önemli isimleri yer aldı.
KİLYOS'TA TOPRAĞA VERİLDİ
Kılınan cenaze namazının ardından Orhan Kaynak'ın naaşı Kilyos'taki aile kabristanlığına defnedildi. Böylece Trabzonspor'da hem futbolcu hem de yardımcı antrenör olarak görev yapan Orhan Kaynak, sevenlerinin duaları eşliğinde son yolculuğuna uğurlandı.
ERTUĞRUL DOĞAN'DAN DUYGUSAL SÖZLER
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan da cenaze töreninde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Büyük üzüntü yaşadıklarını belirten Doğan, Orhan Kaynak'ın kulüp için çok önemli bir isim olduğunu söyledi.
Doğan; "Camiamızın başı sağ olsun. Ailesine sabır diliyoruz, Allah rahmet eylesin. Bizim için çok önemliydi. Onu hep güler yüzüyle hatırlayacağız. Teknik kadro içerisinde hocamızın, futbolcuların, bizlerin çok sevdiği, çok saygı duyduğu biriydi. Çok üzgünüz. Tarifi yok." dedi.