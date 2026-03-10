UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Newcastle United ile Barcelona, St. James' Park'ta 1-1 berabere kaldı. Ev sahibi ekip son bölüme önde girse de Barcelona uzatma dakikalarında bulduğu golle eşitliği sağladı ve rövanş öncesinde dengeyi bozmadı.
NEWCASTLE SON BÖLÜMDE ÖNE GEÇTİ
Karşılaşmada kilidi 86. dakikada Harvey Barnes açtı. Ev sahibi ekip bu golle 1-0 öne geçti ve ilk maçtan avantajlı ayrılmaya çok yaklaştı. St. James' Park'ta tribünler büyük sevinç yaşarken Newcastle, kalan dakikalarda üstünlüğünü korumaya çalıştı.
BARCELONA UZATMADA CEVAP VERDİ
Barcelona ise son anlarda geri döndü. Uzatma bölümünde kazanılan penaltıda topun başına geçen Lamine Yamal, 90+6. dakikada skoru 1-1'e getirdi. Bu golle İspanyol ekibi deplasmandan yenilmeden ayrıldı ve rövanş için önemli bir eşik geçti.
RÖVANŞ 18 MART'TA
Eşleşmenin rövanşı 18 Mart'ta Camp Nou'da oynanacak. İlk maçın 1-1 sona ermesi nedeniyle çeyrek final bileti ikinci karşılaşmada belli olacak. Bu turu geçen takım, çeyrek finalde Atletico Madrid-Tottenham eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
BAYERN MÜNİH'TEN 6 GOLLÜ GÖVDE GÖSTERİSİ
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Bayern Münih, Atalanta deplasmanında adeta fırtına gibi esti. Alman devi, İtalya'daki mücadeleyi 6-1 kazanarak rövanş öncesinde çeyrek final kapısını sonuna kadar araladı. Karşılaşmanın büyük bölümünde oyunun mutlak hakimi olan Bayern, hem skor gücüyle hem de tempolu futboluyla geceye damga vurdu.
İLK YARIDA MAÇI BİTİRDİ
Bayern Münih, karşılaşmaya çok hızlı başladı. 12. dakikada Josip Stanisic ile öne geçen Alman ekibi, 22. dakikada Michael Olise ve 25. dakikada Serge Gnabry'nin golleriyle kısa sürede farkı açtı. İlk 25 dakikada gelen üç gol, Atalanta cephesinde büyük bir yıkım yaratırken Bayern soyunma odasına 3-0'lık net üstünlükle girdi.
İKİNCİ YARIDA FARK AÇILDI
İkinci yarıda da hız kesmeyen Bayern Münih, 52. dakikada Nicolas Jackson ile skoru 4-0 yaptı. 64. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Michael Olise, gecedeki ikinci golünü kaydetti. 67. dakikada Jamal Musiala'nın golüyle skor 6-0'a geldi ve mücadelede fark iyice açıldı. Atalanta'nın tek golü ise 90+3. dakikada Mario Pasalic'ten geldi. Böylece İtalyan ekibi sahasında ağır bir yenilgi yaşadı.
OLISE RÖVANŞTA YOK
Bayern Münih'te geceye damga vuran isimlerden Michael Olise, gördüğü sarı kartın ardından rövanş öncesinde cezalı duruma düştü.
DAVIES'İN SAKATLIĞI MORAL BOZDU
Bayern Münih adına gecenin tek olumsuz gelişmesi Alphonso Davies'in sakatlığı oldu. İkinci yarıda oyuna giren Kanada'lı yıldız, 70. dakikaya doğru yaşadığı sakatlık sonrası büyük üzüntü yaşadı ve oyuna devam edemedi. Vincent Kompany, maç sonrasında Davies'in durumunun çok kötü görünmeyebileceğini söyledi ancak ilk görüntü Alman ekibinde moral bozdu.
RÖVANŞ 18 MART'TA ALMANYA'DA
Bu sonucun ardından Bayern Münih, 18 Mart Çarşamba günü Almanya'da oynanacak rövanş öncesi çok güçlü bir avantaj elde etti. Atalanta'nın tur umutlarını sürdürmesi için deplasmanda tarihi bir geri dönüşe ihtiyacı olacak.
ATLETICO TOTTENHAM'I 5'LEDİ
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Atletico Madrid, sahasında Tottenham'ı 5-2 mağlup ederek rövanş öncesi çok büyük bir avantaj elde etti. Diego Simeone'nin ekibi, maçın ilk bölümündeki etkili oyunuyla İngiliz temsilcisini adeta dağıttı ve Londra'daki ikinci karşılaşma öncesinde çeyrek final için güçlü bir adım attı.
Atletico Madrid, taraftarı önünde maça müthiş başladı. İspanyol ekibi 6. dakikada Marcos Llorente, 14. dakikada Antoine Griezmann, 15. dakikada Julian Alvarez ve 22. dakikada Robin Le Normand'ın golleriyle kısa sürede 4-0'lık üstünlüğü yakaladı. Bu bölümde gelen üç gollük seri, Şampiyonlar Ligi eleme turlarında ilk 15 dakikadaki en hızlı 3 gollü başlangıç olarak kayda geçti.
Tottenham, 26. dakikada Pedro Porro ile farkı 3'e indirdi ve ilk yarı 4-1 sona erdi. Ancak Atletico Madrid ikinci yarıda da oyunun kontrolünü bırakmadı. 55. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Julian Alvarez skoru 5-1'e taşıdı. Tottenham'da Dominic Solanke 76. dakikada ağları havalandırdı ve mücadele 5-2 tamamlandı.
KINSKY HATA YAPTI TUDOR ERKEN HAMLEYE GİTTİ
Tottenham adına gecenin en dikkat çeken gelişmelerinden biri kalede yaşandı. 22 yaşındaki yedek kaleci Antonin Kinsky, ilk ve üçüncü gollerde yaptığı hatalar sonrası 17. dakikada oyundan alındı. Igor Tudor, genç kaleciyi korumak için bu değişikliği yapmak zorunda kaldığını söyledi. Tottenham teknik direktörü, göreve geldiği şubat sonundan bu yana çıktığı dört maçı da kaybetmiş durumda.
RÖVANŞ 18 MART'TA LONDRA'DA
Bu sonucun ardından Atletico Madrid, 18 Mart'ta İngiltere'de oynanacak rövanş öncesinde üç farklı bir avantaj yakaladı. UEFA'nın resmi fikstürüne göre eşleşmenin ikinci maçı önümüzdeki hafta Londra'da oynanacak. Atletico Madrid turu geçmesi halinde çeyrek finalde Newcastle United-Barcelona eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
LOOKMAN İLK 11'DE BAŞLADI
Atletico Madrid'de maça ilk 11'de başlayan Ademola Lookman, 69. dakikada yerini Alexander Sörloth'a bıraktı. Nijeryalı oyuncu, bu sezon başında Atleti kadrosuna katıldıktan sonra Diego Simeone'nin hücum planında önemli rol üstlenen isimlerden biri olmaya devam etti.