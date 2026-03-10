ATLETICO TOTTENHAM'I 5'LEDİ

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Atletico Madrid, sahasında Tottenham'ı 5-2 mağlup ederek rövanş öncesi çok büyük bir avantaj elde etti. Diego Simeone'nin ekibi, maçın ilk bölümündeki etkili oyunuyla İngiliz temsilcisini adeta dağıttı ve Londra'daki ikinci karşılaşma öncesinde çeyrek final için güçlü bir adım attı.

Atletico Madrid, taraftarı önünde maça müthiş başladı. İspanyol ekibi 6. dakikada Marcos Llorente, 14. dakikada Antoine Griezmann, 15. dakikada Julian Alvarez ve 22. dakikada Robin Le Normand'ın golleriyle kısa sürede 4-0'lık üstünlüğü yakaladı. Bu bölümde gelen üç gollük seri, Şampiyonlar Ligi eleme turlarında ilk 15 dakikadaki en hızlı 3 gollü başlangıç olarak kayda geçti.

Tottenham, 26. dakikada Pedro Porro ile farkı 3'e indirdi ve ilk yarı 4-1 sona erdi. Ancak Atletico Madrid ikinci yarıda da oyunun kontrolünü bırakmadı. 55. dakikada bir kez daha sahneye çıkan Julian Alvarez skoru 5-1'e taşıdı. Tottenham'da Dominic Solanke 76. dakikada ağları havalandırdı ve mücadele 5-2 tamamlandı.

KINSKY HATA YAPTI TUDOR ERKEN HAMLEYE GİTTİ

Tottenham adına gecenin en dikkat çeken gelişmelerinden biri kalede yaşandı. 22 yaşındaki yedek kaleci Antonin Kinsky, ilk ve üçüncü gollerde yaptığı hatalar sonrası 17. dakikada oyundan alındı. Igor Tudor, genç kaleciyi korumak için bu değişikliği yapmak zorunda kaldığını söyledi. Tottenham teknik direktörü, göreve geldiği şubat sonundan bu yana çıktığı dört maçı da kaybetmiş durumda.

RÖVANŞ 18 MART'TA LONDRA'DA

Bu sonucun ardından Atletico Madrid, 18 Mart'ta İngiltere'de oynanacak rövanş öncesinde üç farklı bir avantaj yakaladı. UEFA'nın resmi fikstürüne göre eşleşmenin ikinci maçı önümüzdeki hafta Londra'da oynanacak. Atletico Madrid turu geçmesi halinde çeyrek finalde Newcastle United-Barcelona eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

LOOKMAN İLK 11'DE BAŞLADI

Atletico Madrid'de maça ilk 11'de başlayan Ademola Lookman, 69. dakikada yerini Alexander Sörloth'a bıraktı. Nijeryalı oyuncu, bu sezon başında Atleti kadrosuna katıldıktan sonra Diego Simeone'nin hücum planında önemli rol üstlenen isimlerden biri olmaya devam etti.