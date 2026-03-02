Grupta ilk üç sırayı alan takımlar ile Asya Kıtası Şampiyonu Avustralya, Dünya Kupası'na katılma hakkı kazanacak.

Türkiye, FIBA 2026 Dünya Kupası Elemeleri C Grubu'nda parkeye çıkıyor. Ay-yıldızlı ekip gruptaki ilk maçında bugün (11 Mart Çarşamba) saat 20.30'da Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde Kanada ile karşılaşacak. Basketbolseverler bu heyecan dolu mücadeleyi TRT Spor Yıldız ekranlarından canlı olarak takip edebilecek.

Türkiye, FIBA 2026 Dünya Kupası Elemeleri C Grubu'nda bugün Kanada ile karşılaşacak.

C grubunda hangi takımlar var?

C Grubu'nda Türkiye ve Kanada'nın yanı sıra Macaristan, Arjantin, Avustralya ve Japonya yer alıyor. Grupta ilk üç sırayı alan takımlar ile Asya Kıtası Şampiyonu unvanına sahip olan Avustralya, Dünya Kupası biletini cebine koyacak.