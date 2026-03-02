CANLI YAYIN
A Milli Kadın Basketbol Takımı maç takvimi: 2026 Dünya Kupası ilk maç ne zaman?

A Milli Kadın Basketbol Takımı, FIBA 2026 Dünya Kupası Elemeleri’ndeki mücadelesine bugün başlıyor. Milliler C Grubu'ndaki ilk sınavını İstanbul’da Kanada karşısında verecek. İşte maç takvimi...

A Milli Kadın Basketbol Takımı maç takvimi: 2026 Dünya Kupası ilk maç ne zaman?
  • Türkiye, FIBA 2026 Dünya Kupası Elemeleri C Grubu'nda bugün saat 20.30'da Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde Kanada ile karşılaşacak.
  • C Grubu'nda Türkiye, Kanada, Macaristan, Arjantin, Avustralya ve Japonya yer alıyor.
  • Grupta ilk üç sırayı alan takımlar ile Asya Kıtası Şampiyonu Avustralya, Dünya Kupası'na katılma hakkı kazanacak.
  • Türkiye 11-17 Mart tarihleri arasında beş maç oynayacak.
  • Maç TRT Spor Yıldız ekranlarından canlı yayınlanacak.

Türkiye, FIBA 2026 Dünya Kupası Elemeleri C Grubu'nda parkeye çıkıyor. Ay-yıldızlı ekip gruptaki ilk maçında bugün (11 Mart Çarşamba) saat 20.30'da Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde Kanada ile karşılaşacak. Basketbolseverler bu heyecan dolu mücadeleyi TRT Spor Yıldız ekranlarından canlı olarak takip edebilecek.

Türkiye, FIBA 2026 Dünya Kupası Elemeleri C Grubu'nda bugün Kanada ile karşılaşacak.

C grubunda hangi takımlar var?

C Grubu'nda Türkiye ve Kanada'nın yanı sıra Macaristan, Arjantin, Avustralya ve Japonya yer alıyor. Grupta ilk üç sırayı alan takımlar ile Asya Kıtası Şampiyonu unvanına sahip olan Avustralya, Dünya Kupası biletini cebine koyacak.

Türkiye 11-17 Mart tarihleri arasında beş maç oynayacak. Fotoğraf:AA

Maç programı nasıl?

İşte 11-17 Mart tarihleri arasındaki maç programı:

TarihRakip
11 MartKanada - Türkiye
12 MartTürkiye - Arjantin
14 MartJaponya - Türkiye
15 MartTürkiye - Avustralya
17 MartTürkiye - Macaristan
