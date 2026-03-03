FIFA'dan Serikspor'a 3 dönem transfer cezası

Ara transfer döneminde kadrosunda ciddi değişiklikler yaşayan Serik Spor'a yapılan şikayetleri değerlendiren FIFA, Antalya temsilcisine 3 dönem boyunca transfer yasağı getirdi. Buna göre yeşil-beyazlı ekip, belirlenen süreçte yeni oyuncu kaydı yapamayacak.

Sergey Yuran'ın yanı sıra Dmitriy Tikhiy, Artem Yuran, İlya Berkovskiy, Kirill Gotsuk, Joao Amaral ve Marcos Silva'nın FIFA'ya başvurduğu, ilk dosyanın karara bağlandığı belirtildi. Verilen karara göre Serik Spor, söz konusu borçlarını ödeyene kadar kadrosuna yeni bir isim katamayacak.