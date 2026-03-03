FIFA'dan Serikspor'a 3 dönem transfer cezası
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Serik Spor’da, teknik direktör Sergey Yuran’ın ardından 6 yabancı futbolcunun maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle sözleşmelerini tek taraflı feshetmesinin ardından beklenen transfer yasağı yürürlüğe girdi.
- FIFA, Serik Spor'a yapılan şikayetler nedeniyle 3 dönem transfer yasağı verdi.
- Antalya temsilcisi Serik Spor, borçlarını ödeyene kadar kadrosuna yeni oyuncu katamayacak.
- Sergey Yuran, Dmitriy Tikhiy, Artem Yuran, İlya Berkovskiy, Kirill Gotsuk, Joao Amaral ve Marcos Silva FIFA'ya başvuruda bulundu.
- Şikayetlerden ilk dosya karara bağlandı ve transfer yasağı kararı verildi.
Ara transfer döneminde kadrosunda ciddi değişiklikler yaşayan Serik Spor'a yapılan şikayetleri değerlendiren FIFA, Antalya temsilcisine 3 dönem boyunca transfer yasağı getirdi. Buna göre yeşil-beyazlı ekip, belirlenen süreçte yeni oyuncu kaydı yapamayacak.
Sergey Yuran'ın yanı sıra Dmitriy Tikhiy, Artem Yuran, İlya Berkovskiy, Kirill Gotsuk, Joao Amaral ve Marcos Silva'nın FIFA'ya başvurduğu, ilk dosyanın karara bağlandığı belirtildi. Verilen karara göre Serik Spor, söz konusu borçlarını ödeyene kadar kadrosuna yeni bir isim katamayacak.