Everton - Burnley: 2-0 | MAÇ SONUCU
Premier Lig’in 29. haftasında Everton ile Burnley karşı karşıya geldi. Hill Dickinson Stadyumu’nda oynanan mücadelede kazanan taraf 2-0’lık skorla Everton oldu. Ev sahibi ekip, bulduğu gollerle sahadan 3 puanla ayrılarak haftayı önemli bir galibiyetle kapattı.
- Everton, sahasında Burnley'i 2-0 mağlup ederek puanını 43'e yükseltti.
- James Tarkowski 32. dakikada Everton'ı öne geçiren golü attı.
- Kiernan Dewsbury-Hall 60. dakikada ikinci golü kaydederek skoru 2-0 yaptı.
- Burnley 19 puanda kalarak alt sıralardaki yerini korudu.
- Gelecek hafta Everton deplasmanda Arsenal ile, Burnley ise evinde Bournemouth ile karşılaşacak.
Liverpool temsilcisine galibiyeti getiren goller 32. dakikada James Tarkowski ve 60. dakikada Kiernan Dewsbury-Hall'dan geldi. Everton, özellikle ikinci yarıda bulduğu golle farkı ikiye çıkararak skor üstünlüğünü korudu.
EVERTON İKİ GOLLE KAZANDI
Karşılaşmanın ilk yarısında oyunun kontrolünü eline alan Everton, aradığı golü 32. dakikada buldu. James Tarkowski'nin attığı gol, ev sahibi ekibi öne geçirdi. İlk yarıyı avantajlı kapatan Everton, ikinci yarıda da etkili oyununu sürdürdü.
Mücadelenin 60. dakikasında sahneye çıkan Kiernan Dewsbury-Hall, takımının ikinci golünü kaydetti. Bu golle birlikte Everton rahatladı ve kalan dakikalarda skor üstünlüğünü koruyarak sahadan galibiyetle ayrıldı.
PUAN DURUMUNDA SON TABLO
Bu sonucun ardından Everton puanını 43'e yükseltti. Burnley ise 19 puanda kaldı ve alt sıralardaki sıkışık tablonun içinde yer almayı sürdürdü.
GELECEK HAFTA MAÇLARI
Premier Lig'in bir sonraki haftasında Everton, deplasmanda Arsenal'e konuk olacak. Burnley ise sahasında Bournemouth'u ağırlayacak.