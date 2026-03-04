Arturo Vidal'den Galatasaray taraftarına övgü!

Hızlı Özet Göster Arturo Vidal, kariyeri boyunca bacaklarının titrediği stadyumlar arasında Galatasaray ve Celtic'in stadyumlarını gösterdi.

Şilili futbolcu, bu iki takımın taraftarlarının 'seni yemek istiyor gibi' bir atmosfer oluşturduğunu belirtti.

Vidal, 2013/2014 sezonunda Juventus formasıyla UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasında Galatasaray'a rakip olmuştu.

Juventus, Bayern Münih, Barcelona ve Inter'de oynayan Vidal, şu anda Şili ekibi Colo-Colo'da forma giyiyor.

Deneyimli oyuncu bu sezon Şili Birinci Ligi'nde 5 maça çıktı ve henüz gol ya da asist katkısı veremedi.

"GALATASARAY" CEVABI DİKKAT ÇEKTİ Katıldığı programda Arturo Vidal'e, "Korktuğun veya bacaklarının titrediği bir stadyum var mı?" sorusu yöneltildi. Şilili orta saha oyuncusunun bu soruya verdiği yanıt dikkat çekti. Arturo Vidal, kariyeri boyunca oynadığı en etkileyici statların Galatasaray ve Celtic'in statları olduğunu söyledi. Tecrübeli futbolcu, bu iki takımın taraftarlarının inanılmaz bir atmosfer oluşturduğunu ifade etti.