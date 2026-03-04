Arturo Vidal'den Galatasaray taraftarına övgü!
Dev kulüplerde forma giyen Arturo Vidal, katıldığı programda verdiği yanıtla dikkat çekti. Şilili yıldız, kariyeri boyunca oynadığı en etkileyici statlar arasında Galatasaray’ın stadını gösterdi.
- Arturo Vidal, kariyeri boyunca bacaklarının titrediği stadyumlar arasında Galatasaray ve Celtic'in stadyumlarını gösterdi.
- Şilili futbolcu, bu iki takımın taraftarlarının 'seni yemek istiyor gibi' bir atmosfer oluşturduğunu belirtti.
- Vidal, 2013/2014 sezonunda Juventus formasıyla UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasında Galatasaray'a rakip olmuştu.
- Juventus, Bayern Münih, Barcelona ve Inter'de oynayan Vidal, şu anda Şili ekibi Colo-Colo'da forma giyiyor.
- Deneyimli oyuncu bu sezon Şili Birinci Ligi'nde 5 maça çıktı ve henüz gol ya da asist katkısı veremedi.
Şu anda Şili ekibi Colo-Colo'da forma giyen Arturo Vidal, kariyerine dair açıklamalarda bulundu. Juventus, Bayern Münih, Barcelona ve Inter gibi Avrupa'nın dev kulüplerinde oynayan deneyimli futbolcu, bu sezon Şili Birinci Ligi'nde 5 maça çıktı ve henüz gol ya da asist katkısı veremedi.
"GALATASARAY" CEVABI DİKKAT ÇEKTİ
Katıldığı programda Arturo Vidal'e, "Korktuğun veya bacaklarının titrediği bir stadyum var mı?" sorusu yöneltildi. Şilili orta saha oyuncusunun bu soruya verdiği yanıt dikkat çekti.
Arturo Vidal, kariyeri boyunca oynadığı en etkileyici statların Galatasaray ve Celtic'in statları olduğunu söyledi. Tecrübeli futbolcu, bu iki takımın taraftarlarının inanılmaz bir atmosfer oluşturduğunu ifade etti.
TARAFTAR İÇİN ÇARPICI SÖZLER
Vidal, yaptığı açıklamada Galatasaray ve Celtic taraftarlarının etkileyici bir ortam yarattığını vurguladı. Şilili yıldız, taraftarların yarattığı baskıyı anlatırken, "seni yemek istiyor gibiydiler" ifadelerini kullandı.
Bu sözler, Galatasaray taraftarının oluşturduğu atmosferin Avrupa'nın önemli futbolcuları üzerinde bıraktığı etkiyi bir kez daha gündeme taşıdı.
UNUTULMAZ EŞLEŞMEYİ YAŞAMIŞTI
Arturo Vidal, Juventus forması giydiği 2013/2014 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamalarında Galatasaray'a rakip olmuştu. Söz konusu eşleşmede sarı-kırmızılı ekip, hafızalara kazınan mücadelede sahadan galibiyetle ayrılmıştı.