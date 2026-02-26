Samsunspor'un muhtemel rakipleri belli oldu! Kura çekimi tarihi ve Arda Turan

BEŞİKTAŞ'I ELEDİLER Sezoan UEFA Avrupa Ligi'nde başlayan Shakhtar Donetsk, Ilves'i eledikten sonra Beşiktaş ile karşılaşmıştı. Turuncu siyahlılar, İstanbul'da 4-2 kazanmış ve ev sahibi olduğu maçta da 2-0 galip gelerek tur atlamıştı.

KOLAY BİR DÖNEMDEN GEÇTİLER Panathinhaikos'a elenen Shakhtar, Konferans Ligi'ne katılmıştı. Çok kolay bir dönemden geçen Arda Turan ve öğrencileri, Servette'yi eleyerek lig aşamasına kaldı. Aberdeek, Breidablik, Shamrock Rovers ve Hamrun'u yendi. Rijeka ile berabere kalıp Legia Varşova'ya kaybetti.