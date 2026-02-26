Samsunspor'un muhtemel rakipleri belli oldu! Kura çekimi tarihi ve Arda Turan
Samsunspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 play-off turunda Shkendija'yı eledi. Karadeniz temsilcisi, Kuzey Makedonya takımının ardından yeni turdaki rakibini beklemeye başladı. Kırmızı beyazlıların muhtemel rakipleri Shakhtar Donetsk ve Rayo Vallecano oldu.
Ülkemizi UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde temsil eden Samsunspor, Shkendija'yı saf dışı bırakarak hem ülke puanına katkıda bulundu hem de adını son 16 turuna yazdırmayı başardı.
Thorsten Fink ve öğrencileri, yeni turdaki rakibini beklemeye başladı.
KONFERANS LİGİ SON 16 TURU KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?
Temsilcimiz Samsunspor'un Kuzey Makedonya ekibini eledikten sonraki karşılaşacağı rakibi İsviçre'de belli olacak. Nyon'da yer alan UEFA merkezindeki çekim 27 Şubat 2026 Cuma günü saat 15.00'te başlayacak.
SAMSUNSPOR'UN MUHTEMEL RAKİPLERİ KİMLER?
Adını son 16 turuna yazdırdığı Konferans Ligi'nde yoluna devam etmek isteyen Samsunspor'un rakibi, İspanyol ekibi Rayo Vallecano veya Arda Turan'ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk olacak.
BEŞİKTAŞ'I ELEDİLER
Sezoan UEFA Avrupa Ligi'nde başlayan Shakhtar Donetsk, Ilves'i eledikten sonra Beşiktaş ile karşılaşmıştı. Turuncu siyahlılar, İstanbul'da 4-2 kazanmış ve ev sahibi olduğu maçta da 2-0 galip gelerek tur atlamıştı.
KOLAY BİR DÖNEMDEN GEÇTİLER
Panathinhaikos'a elenen Shakhtar, Konferans Ligi'ne katılmıştı. Çok kolay bir dönemden geçen Arda Turan ve öğrencileri, Servette'yi eleyerek lig aşamasına kaldı. Aberdeek, Breidablik, Shamrock Rovers ve Hamrun'u yendi. Rijeka ile berabere kalıp Legia Varşova'ya kaybetti.
TEK YENİLGİSİ VAR
İspanyol ekibi ise Nerman Grodno ile başladığı eleme turlarında rakibini 1-0 ve 4-0'lık skorlarla saf dışı bıraktı ve lig aşamasına kaldı.
FK Shkendija, Lech Poznan, J. Bialystok ve Drita'yı yendi. Hacken ile berabere kaldı. Slovan Bratislava'ya mağlup oldu.