Karadeniz'de tur fark farkla geldi! Samsunspor - FK Shkendija: 4-0 | MAÇ SONUCU

Samsunspor, Avrupa kupalarında bu sezon 9 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

6. dakikada defanstan seken topu takip eden takip eden Ndzengue Moubeti'nin şutunda meşin yuvarlak soldan az farkla auta çıktı.



11. dakikada Webster'in kullandığı serbest vuruşa iyi yükselen Meliqi'nin kafa vuruşunda kaleci Okan iki hamlede topu kontrol etti.



15. dakikada Ndiaye'nin ortasına iyi yükselen Mouandilmadji'nin kafa vuruşunda top kaleci Gaye'de kaldı.



45+1. dakikada Mouandilmadji'nin pasında Holse'nin şutunda kaleci Gaye topu güçlükle kurtardı.

53. dakikada Samsunspor 1-0 öne geçti. Ceza sahası içinde Assoumou'nun düşürülmesiyle hakem Simone Sozza penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı kullanan Ntcham, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-0

71. dakikada ev sahibi takım farkı 2'ye çıkardı. Assoumou'nun ceza sahası içine pasında Ndiaye, plase bir vuruşla topu ağlara yolladı. 2-0

79. dakikada kırmızı-beyazlılar 3-0 öne geçti. Celil Yüksel'in ara pasında kaleci Gaye ile karşı karşıya kalan Moundilmadji, düzgün bir vuruşla topu filelere gönderdi. 3-0

88. dakikada Celil Yüksel'in pasında ceza sahası içinde topla buluşan Moundilmadji'nin şutunda meşin yuvarlak direk dibine çarparak oyun alanına geri döndü.

90+2 dakikada Karadeniz ekibi farkı 4'e çıkardı. Ceza sahası içinde Holse'nin pasında Moundilmadji, topu ağlara gönderdi. 4-0

Karşılaşmayı 4-0 kazanan Samsunspor, tur atladı.