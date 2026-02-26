Karadeniz'de tur fark farkla geldi! Samsunspor - FK Shkendija: 4-0 | MAÇ SONUCU
Ülkemizi UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde temsil eden Samsunspor, FK Shkendija'yı ağırladı. İlk maçı 1-0 kazanan kırmızı beyazlılar, rakibini evinde de 4-0 mağlup ederek adını son 16 turuna yazdırdı. İşte atılan goller...
- Samsunspor, UEFA Konferans Ligi play-off rövanşında ilk maçta 1-0 yendiği Shkendija'yı Samsun'da ağırlıyor.
- Samsunspor'da Elayis Tavsan, Yalçın Kayan, Emre Kılınç, Tanguy Coulibaly ve Afonso Sousa maç kadrosunda yer almıyor.
- Kırmızı-beyazlı takım, lig etabını 12. sırada tamamlayarak play-off oynama hakkı kazandı.
- Samsunspor, Avrupa kupalarında bu sezon 9 maçta 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı.
- Karadeniz ekibi, Avrupa kupalarındaki 20. maçına çıkıyor.
Samsunspor, FK Shkendija'yı eleyerek Konferans Ligi'nde tur atladı.
Temsilcimize galibiyeti getiren golleri Oliver Ntcham, Cherif Ndiaye ve Marius Mouandilmadji (2) attı.
Karadeniz temsilcisinin rakibi Rayo Vallecano veya Shakhtar Donetsk olacak.
MAÇTAN DAKİKALAR
6. dakikada defanstan seken topu takip eden takip eden Ndzengue Moubeti'nin şutunda meşin yuvarlak soldan az farkla auta çıktı.
11. dakikada Webster'in kullandığı serbest vuruşa iyi yükselen Meliqi'nin kafa vuruşunda kaleci Okan iki hamlede topu kontrol etti.
15. dakikada Ndiaye'nin ortasına iyi yükselen Mouandilmadji'nin kafa vuruşunda top kaleci Gaye'de kaldı.
45+1. dakikada Mouandilmadji'nin pasında Holse'nin şutunda kaleci Gaye topu güçlükle kurtardı.
53. dakikada Samsunspor 1-0 öne geçti. Ceza sahası içinde Assoumou'nun düşürülmesiyle hakem Simone Sozza penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı kullanan Ntcham, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-0
71. dakikada ev sahibi takım farkı 2'ye çıkardı. Assoumou'nun ceza sahası içine pasında Ndiaye, plase bir vuruşla topu ağlara yolladı. 2-0
79. dakikada kırmızı-beyazlılar 3-0 öne geçti. Celil Yüksel'in ara pasında kaleci Gaye ile karşı karşıya kalan Moundilmadji, düzgün bir vuruşla topu filelere gönderdi. 3-0
88. dakikada Celil Yüksel'in pasında ceza sahası içinde topla buluşan Moundilmadji'nin şutunda meşin yuvarlak direk dibine çarparak oyun alanına geri döndü.
90+2 dakikada Karadeniz ekibi farkı 4'e çıkardı. Ceza sahası içinde Holse'nin pasında Moundilmadji, topu ağlara gönderdi. 4-0
Karşılaşmayı 4-0 kazanan Samsunspor, tur atladı.
GOLLER
GOOOLLL! Ntcham'ın penaltıdan attığı golle temsilcimiz Samsunspor 1-0 öne geçti!
GOOOLLL! Cherif Ndiaye'nin golüyle fark 2'ye çıktı! Temsilcimiz Samsunspor son 16 turuna çok yakın!
GOOOLLL! Mouandilmadji fişi çekti! Samsunspor skoru 3-0'a getirdi!
GOOOLLL! Marius Mouandilmadji 4'ledi! Samsunspor Avrupa'da şovla son 16'da!
SAMSUNSPOR SON 16 TURU MUHTEMEL RAKİPLERİ
Temsilcimiz Samsunspor UEFA Konferans Ligi son 16 turuna kalmayı başarırsa bu turda Rayo Vallecano, veya Shakhtar Donetsk takımlarından biri ile eşleşecek.
UEFA KONFERANS LİGİ SON 16 TURU KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?
UEFA Konferans Ligi son 16 turu kura çekimi 27 Şubat Cuma günü gerçekleştirilecek. Kura saatinin 15:00'te başlaması bekleniyor.