Basketbol Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe Beko finalde: Rakip Beşiktaş GAİN
Basketbol Türkiye Kupası Dörtlü Finali’nde yarı final karşılaşmalarının ardından finalistler belli oldu. Finalde Anadolu Efes'i eleyen Beşiktaş GAİN'in rakibi, Türk Telekom'u 86-78 mağlup eden Fenerbahçe Beko oldu.
Ziraat Bankası Türkiye Kupası 2026 Dörtlü Final organizasyonunda yarı final heyecanı tamamlandı. Çeyrek finalde rakiplerini eleyen Fenerbahçe Beko ile Türk Telekom, kupanın ikinci finalistini belirlemek için karşı karşıya geldi.
Karşılaşmadan galibiyetle ayrılan Fenerbahçe Beko, adını finale yazdırarak Beşiktaş GAİN'in rakibi oldu. Sarı-lacivertliler, üst üste üçüncü şampiyonluk hedefi doğrultusunda önemli bir engeli geride bıraktı.
HORTON-TUCKER'DAN 29 SAYILIK PERFORMANS
Fenerbahçe Beko'da Talen Horton-Tucker 29 sayı ve 7 ribaundla maçın en skorer ismi oldu. Wade Baldwin 17 sayı ve 7 ribaund, Jantunen 11 sayı ve 3 ribaundla katkı verirken, Tarık Biberovic ile Onuralp Bitim 8'er sayıyla galibiyete destek sağladı.
TÜRK TELEKOM'DAN DİRENÇLİ MÜCADELE
Türk Telekom'da Smith 12 sayıyla öne çıktı. Kyle Allman 11 sayı ve 8 asist, Marko Simonovic 11 sayı ve 3 ribaund, Uros Trifunovic ise 10 sayı ve 4 ribaundla mücadele etti.
DEV FİNAL PAZAR GÜNÜ
Ziraat Bankası Türkiye Kupası finali, 22 Şubat Pazar günü saat 20.00'de oynanacak. Fenerbahçe Beko ile Beşiktaş GAİN arasındaki mücadele A Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.