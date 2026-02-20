Basketbol Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe Beko finalde: Rakip Beşiktaş GAİN

Ziraat Bankası Türkiye Kupası 2026 Dörtlü Final organizasyonunda yarı final heyecanı tamamlandı. Çeyrek finalde rakiplerini eleyen Fenerbahçe Beko ile Türk Telekom, kupanın ikinci finalistini belirlemek için karşı karşıya geldi.

Karşılaşmadan galibiyetle ayrılan Fenerbahçe Beko, adını finale yazdırarak Beşiktaş GAİN'in rakibi oldu. Sarı-lacivertliler, üst üste üçüncü şampiyonluk hedefi doğrultusunda önemli bir engeli geride bıraktı.

HORTON-TUCKER'DAN 29 SAYILIK PERFORMANS

Fenerbahçe Beko'da Talen Horton-Tucker 29 sayı ve 7 ribaundla maçın en skorer ismi oldu. Wade Baldwin 17 sayı ve 7 ribaund, Jantunen 11 sayı ve 3 ribaundla katkı verirken, Tarık Biberovic ile Onuralp Bitim 8'er sayıyla galibiyete destek sağladı.