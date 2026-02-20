Berke Özer'e soğuk duş! Lille - Kızılyıldız: 0-1 | MAÇ SONUCU
Berke Özer'in kalesini koruduğu Lille, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Kızılyıldız’a 1-0 mağlup oldu. Sırp temsilcisi, Fransa'da aldığı galibiyetle tur kapısını araladı.
Pierre Mauroy Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada konuk ekibe galibiyeti getiren golü 45+1. dakikada Franklin Tebo Uchenna kaydetti.
RÖVANŞ 26 ŞUBAT'TA BELGRAD'DA
İki takım, 26 Şubat Perşembe günü TSİ 20.45'te Rajko Mitic Stadyumu'nda rövanş maçında karşı karşıya gelecek. Eşleşmeyi geçen ekip, UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Lyon veya Aston Villa ile eşleşecek.