Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde ilk play-off maçları nefes kesti

Kalesini Berke Özer'in koruduğu Lille, sahasında Kızılyıldız'a 1-0 mağlup oldu. Fransız ekibi rövanş öncesi skor avantajını rakibine kaptırırken, tur hesaplarını deplasmandaki maça bıraktı.

Alman temsilcisi Stuttgart, İskoçya'da Celtic'i 4-1 mağlup ederek rövanş öncesi büyük avantaj yakaladı. Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri Bilal El Khannous (2), Jamie Leweling ve Tiago Tomas kaydetti.

UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk ayağı, oynanan karşılaşmalarla tamamlandı. Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda bu etapta 4 maç oynandı.

Bulgar temsilcisi Ludogorets, sahasında Ferencvaros'u 2-1 mağlup ederek avantajı cebine koydu. Rövanş öncesi skor üstünlüğünü eline alan Ludogorets, deplasmanda turu tamamlama hedefinde.

Yunanistan'da oynanan mücadelede Panathinaikos ile Viktoria Plzen yenişemedi: 2-2. Eşleşmede tur biletini alacak taraf, rövanşta çıkacak sonuca göre belirlenecek.

KONFERANS LİGİ'NDE GOLLÜ MAÇLAR

UEFA Konferans Ligi son 16 play-off turunda ilk ayak karşılaşmaları tamamlandı. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvasında Türkiye'yi temsil eden tek takım Samsunspor, deplasmanda kritik bir galibiyete imza attı.

SAMSUNSPOR DEPLASMANDA AVANTAJI KAPTI

Kırmızı-beyazlı ekip, Kuzey Makedonya'da Shkendija'yı 1-0 mağlup ederek rövanş öncesi önemli bir avantaj yakaladı. Samsunspor'a galibiyeti getiren golü 77. dakikada Marius Mouandilmadji kaydetti.