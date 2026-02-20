Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde ilk play-off maçları nefes kesti
UEFA'nın kulüpler bazındaki iki turnuvası Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde son 16 turu play-off ilk maçları oynandı. Fenerbahçe evinde Nottingham Forest'a 3-0 yenilirken Samsunspor ise deplasmanda KF Shkendija'yı 1-0 mağlup etti. İki organizasyondaki diğer karşılaşmalar da nefes kesti. İşte alınan sonuçlar...
UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk ayağı, oynanan karşılaşmalarla tamamlandı. Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda bu etapta 4 maç oynandı.
STUTTGART'TAN CELTIC DEPLASMANINDA GOL ŞOV
Alman temsilcisi Stuttgart, İskoçya'da Celtic'i 4-1 mağlup ederek rövanş öncesi büyük avantaj yakaladı. Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri Bilal El Khannous (2), Jamie Leweling ve Tiago Tomas kaydetti.
BERKE ÖZER'Lİ LILLE EVİNDE YIKILDI
Kalesini Berke Özer'in koruduğu Lille, sahasında Kızılyıldız'a 1-0 mağlup oldu. Fransız ekibi rövanş öncesi skor avantajını rakibine kaptırırken, tur hesaplarını deplasmandaki maça bıraktı.
ATİNA'DA DENGE BOZULMADI
Yunanistan'da oynanan mücadelede Panathinaikos ile Viktoria Plzen yenişemedi: 2-2. Eşleşmede tur biletini alacak taraf, rövanşta çıkacak sonuca göre belirlenecek.
LUDOGORETS EVİNDE KAZANDI
Bulgar temsilcisi Ludogorets, sahasında Ferencvaros'u 2-1 mağlup ederek avantajı cebine koydu. Rövanş öncesi skor üstünlüğünü eline alan Ludogorets, deplasmanda turu tamamlama hedefinde.
SONUÇLAR
Celtic (İskoçya) 1-4 Stuttgart (Almanya)
Lille (Fransa) 0-1 Kızılyıldız (Sırbistan)
Panathinaikos (Yunanistan) 2-2 Viktoria Plzen (Çekya)
Ludogorets (Bulgaristan) 2-1 Ferencvaros (Macaristan)
PAOK (Yunanistan) 1-2 Celta Vigo (İspanya
Brann (Norveç) - 0-1 Bologna (İtalya)
Fenerbahçe 0-3 Nottingham Forest (İngiltere)
Dinamo Zagreb (Hırvatistan) 1-3 Genk (Belçika)
KONFERANS LİGİ'NDE GOLLÜ MAÇLAR
UEFA Konferans Ligi son 16 play-off turunda ilk ayak karşılaşmaları tamamlandı. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvasında Türkiye'yi temsil eden tek takım Samsunspor, deplasmanda kritik bir galibiyete imza attı.
SAMSUNSPOR DEPLASMANDA AVANTAJI KAPTI
Kırmızı-beyazlı ekip, Kuzey Makedonya'da Shkendija'yı 1-0 mağlup ederek rövanş öncesi önemli bir avantaj yakaladı. Samsunspor'a galibiyeti getiren golü 77. dakikada Marius Mouandilmadji kaydetti.
NDIAYE PENALTIYI DEĞERLENDİREMEDİ
Samsunspor'da Cherif Ndiaye, karşılaşmanın henüz 6. dakikasında penaltı atışından yararlanamadı. Buna rağmen Karadeniz temsilcisi, maçın son bölümünde bulduğu golle istediğini aldı.
RÖVANŞ 26 ŞUBAT'TA
Samsunspor, turu geçmek için rövanş maçına 26 Şubat Perşembe günü kendi sahasında çıkacak.
İLK MAÇLARDAKİ SONUÇLAR
KuPS Kuopio (Finlandiya) 0-2 Lech Poznan (Polonya)
Zrinjski (Bosna Hersek) 1-1 Crystal Palace (İngiltere)
Sigma Olomouc (Çekya) 1-1 Lausanne (İsviçre)
Noah (Ermenistan) 1-0 AZ Alkmaar (Hollanda)
Shkendija (Kuzey Makedonya) 0-1 Samsunspor
Jagiellonia (Polonya) 0-3 Fiorentina (İtalya)
Drita (Kosova) 2-3 Celje (Slovenya)
Omonoia (Kıbrıs Rum Kesimi) 0-1 Rijeka (Hırvatistan)