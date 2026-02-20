PODCAST CANLI YAYIN

Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde ilk play-off maçları nefes kesti

UEFA'nın kulüpler bazındaki iki turnuvası Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde son 16 turu play-off ilk maçları oynandı. Fenerbahçe evinde Nottingham Forest'a 3-0 yenilirken Samsunspor ise deplasmanda KF Shkendija'yı 1-0 mağlup etti. İki organizasyondaki diğer karşılaşmalar da nefes kesti. İşte alınan sonuçlar...

UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk ayağı, oynanan karşılaşmalarla tamamlandı. Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda bu etapta 4 maç oynandı.

STUTTGART'TAN CELTIC DEPLASMANINDA GOL ŞOV

Alman temsilcisi Stuttgart, İskoçya'da Celtic'i 4-1 mağlup ederek rövanş öncesi büyük avantaj yakaladı. Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri Bilal El Khannous (2), Jamie Leweling ve Tiago Tomas kaydetti.

BERKE ÖZER'Lİ LILLE EVİNDE YIKILDI

Kalesini Berke Özer'in koruduğu Lille, sahasında Kızılyıldız'a 1-0 mağlup oldu. Fransız ekibi rövanş öncesi skor avantajını rakibine kaptırırken, tur hesaplarını deplasmandaki maça bıraktı.

ATİNA'DA DENGE BOZULMADI

Yunanistan'da oynanan mücadelede Panathinaikos ile Viktoria Plzen yenişemedi: 2-2. Eşleşmede tur biletini alacak taraf, rövanşta çıkacak sonuca göre belirlenecek.

LUDOGORETS EVİNDE KAZANDI

Bulgar temsilcisi Ludogorets, sahasında Ferencvaros'u 2-1 mağlup ederek avantajı cebine koydu. Rövanş öncesi skor üstünlüğünü eline alan Ludogorets, deplasmanda turu tamamlama hedefinde.

SONUÇLAR

Celtic (İskoçya) 1-4 Stuttgart (Almanya)

Lille (Fransa) 0-1 Kızılyıldız (Sırbistan)

Panathinaikos (Yunanistan) 2-2 Viktoria Plzen (Çekya)

Ludogorets (Bulgaristan) 2-1 Ferencvaros (Macaristan)

PAOK (Yunanistan) 1-2 Celta Vigo (İspanya

Brann (Norveç) - 0-1 Bologna (İtalya)

Fenerbahçe 0-3 Nottingham Forest (İngiltere)

Dinamo Zagreb (Hırvatistan) 1-3 Genk (Belçika)

KONFERANS LİGİ'NDE GOLLÜ MAÇLAR

UEFA Konferans Ligi son 16 play-off turunda ilk ayak karşılaşmaları tamamlandı. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvasında Türkiye'yi temsil eden tek takım Samsunspor, deplasmanda kritik bir galibiyete imza attı.

SAMSUNSPOR DEPLASMANDA AVANTAJI KAPTI

Kırmızı-beyazlı ekip, Kuzey Makedonya'da Shkendija'yı 1-0 mağlup ederek rövanş öncesi önemli bir avantaj yakaladı. Samsunspor'a galibiyeti getiren golü 77. dakikada Marius Mouandilmadji kaydetti.

NDIAYE PENALTIYI DEĞERLENDİREMEDİ

Samsunspor'da Cherif Ndiaye, karşılaşmanın henüz 6. dakikasında penaltı atışından yararlanamadı. Buna rağmen Karadeniz temsilcisi, maçın son bölümünde bulduğu golle istediğini aldı.

RÖVANŞ 26 ŞUBAT'TA

Samsunspor, turu geçmek için rövanş maçına 26 Şubat Perşembe günü kendi sahasında çıkacak.

İLK MAÇLARDAKİ SONUÇLAR

KuPS Kuopio (Finlandiya) 0-2 Lech Poznan (Polonya)

Zrinjski (Bosna Hersek) 1-1 Crystal Palace (İngiltere)

Sigma Olomouc (Çekya) 1-1 Lausanne (İsviçre)

Noah (Ermenistan) 1-0 AZ Alkmaar (Hollanda)

Shkendija (Kuzey Makedonya) 0-1 Samsunspor

Jagiellonia (Polonya) 0-3 Fiorentina (İtalya)

Drita (Kosova) 2-3 Celje (Slovenya)

Omonoia (Kıbrıs Rum Kesimi) 0-1 Rijeka (Hırvatistan)

