Trabzonspor - Fenerbahçe | SÜPER LİG MAÇI CANLI
Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında dev maç heyecanı yaşanıyor. Trabzonspor ile Fenerbahçe, Papara Park'ta karşı karşıya geliyor. İki takımın da tek hedefi kazanarak sahadan 3 puanla ayrılmak ve şampiyonluk iddiasını sürdürmek. Trabzonspor - Fenerbahçe maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.
Trabzonspor ile Fenerbahçe, Süper Lig'in 22. haftasında kozlarını paylaşıyor.
İLK 11'LER
TRABZONSPOR:Onana, Batagov, Nwaiwu, Lovik, Pina, Tim, Oulai, Mustafa, Muçi, Augusto, Onuachu
FENERBAHÇE:Ederson, Mert, Skriniar, Oosterwolde, Semedo, İsmail, Guendouzi, Kante, Asensio, Kerem, Talisca
TRABZON DEPLASMANINDA 2 DEĞİŞİKLİK
Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Trendyol Süper Lig'de son oynanan Gençlerbirliği maçının 11'ine göre Trabzonspor karşılaşmasına iki değişiklikle çıktı. Savunmada Çağlar Söyüncü'nün yerine sarı kart cezası sona eren Milan Škriniar ilk 11'e dönerken, Dorgeles Nene'nin yerine İsmail Yüksek görev aldı.
FENERBAHÇE'NİN İLK 11'İ
Sarı-lacivertliler mücadeleye Ederson, Nelson Semedo, Milan Škriniar, Jayden Oosterwolde, Mert Müldür, İsmail Yüksek, Matteo Guendouzi, N'Golo Kanté, Marco Asensio, Kerem Aktürkoğlu ve Anderson Talisca 11'iyle başladı. Yedek kulübesinde ise Mert Günok, Çağlar Söyüncü, Yiğit Efe Demir, Levent Mercan, Fred, Musaba, Dorgeles Nene, Oğuz Aydın, Kamil Efe Üregen ve Sidiki Cherif yer aldı.
LEVENT MERCAN 8 MAÇ SONRA KADRODA
Turkcell Süper Kupa finalinin ardından sağ arka adalesinde kısmi yırtık tespit edilen ve yaklaşık 5 hafta takımdan ayrı kalan Levent Mercan, son iki antrenmanda takımla çalışmasının ardından Trabzon deplasmanı kadrosuna dahil edildi. Levent, bu süreçte Süper Lig'de 4, UEFA Europa League ve Ziraat Türkiye Kupası'nda ise ikişer maçta forma giyememişti.
2 EKSİKLE SAHADA
Tedavisi süren Archie Brown ile hafif sakatlığı bulunan Edson Álvarez, Trabzon kamp kadrosuna alınmadı. Fenerbahçe, zorlu deplasmanda bu iki isimden yoksun sahaya çıktı.
DERBİDE KADRO DEĞİŞMEDİ
Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Trabzonspor, sahasında Fenerbahçe'yi ağırlarken teknik heyet geçen haftaki galibiyetin şablonunu korudu. Teknik direktör Fatih Tekke, deplasmanda Samsunspor karşısında alınan 3-0'lık sonuçta sahaya çıkan ilk 11'i bozmadı. Bordo-mavililer derbide Onana, Pina, Nwaiwu, Batagov, Lovik, Oulai, Folcarelli, Augusto, Mustafa Eskihellaç, Muçi ve Onuachu 11'iyle sahada yer aldı.
SAVIC 4 MAÇ SONRA KADRODA
Karadeniz ekibinde sakatlıkları bulunan Edin Višća ile Oleksandr Zubkov maç kadrosunda yer almadı. İyileşen Stefan Savić ise ligde 4 maç aranın ardından yeniden kadroya dahil edildi.
PAPARA PARK'TA TRİBÜNLER DOLDU
Taraftarlar derbiye yoğun ilgi gösterdi. Yüksek fiyatlı olmasına rağmen satışa çıkan biletlerin büyük bölümü kısa sürede tükendi ve 41 bin 461 kişilik Papara Park tamamen doldu. İl Spor Güvenlik Kurulu kararı doğrultusunda misafir takım seyircisine yer ayrılmayan karşılaşmada, konuk tribününde de bordo-mavili taraftarlar yer aldı.
DERBİ ÖNCESİ ÖZEL ETKİNLİK
Maç öncesinde stadyumda özel bir etkinlik düzenlendi. Burak Yeter'in kulüp için hazırladığı özel eserlerle tribünler maç atmosferine erken girdi. Protokol tribününde ise İbrahim Hacıosmanoğlu karşılaşmayı takip etti.
CARDOZO'YA PLAKET
Derbiyi izlemek üzere kente davet edilen eski futbolcu Óscar Cardozo'ya, kulübe verdiği emek dolayısıyla başkan yardımcısı Serkan Kılıç tarafından plaket takdim edildi. Cardozo, plaketin ardından tribünleri "Bize her yer Trabzon" sözleriyle selamladı.
TRİBÜNDE ÖZEL KONUKLAR
Maç öncesi kentte yapılan bir sokak röportajında derbi tercihiyle gündem olan Mehmet Ziya Odabaş ile eşi İnci Odabaş, kulübün davetiyle karşılaşmayı birlikte izledi.
"FUTBOLA AŞIĞIZ, KÜFÜRE KARŞIYIZ" MESAJI
İki takım oyuncuları, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından hazırlanan ve üzerinde "Futbola aşığız, küfüre karşıyız" yazan pankartla sahaya çıktı.