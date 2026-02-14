Trabzonspor - Fenerbahçe | SÜPER LİG MAÇI CANLI

Ernest Muçi yıldızını parlatmayı sürdürdü (AA) SAVIC 4 MAÇ SONRA KADRODA Karadeniz ekibinde sakatlıkları bulunan Edin Višća ile Oleksandr Zubkov maç kadrosunda yer almadı. İyileşen Stefan Savić ise ligde 4 maç aranın ardından yeniden kadroya dahil edildi.

Ernest Muçi'nin gol vuruşu (AA) PAPARA PARK'TA TRİBÜNLER DOLDU Taraftarlar derbiye yoğun ilgi gösterdi. Yüksek fiyatlı olmasına rağmen satışa çıkan biletlerin büyük bölümü kısa sürede tükendi ve 41 bin 461 kişilik Papara Park tamamen doldu. İl Spor Güvenlik Kurulu kararı doğrultusunda misafir takım seyircisine yer ayrılmayan karşılaşmada, konuk tribününde de bordo-mavili taraftarlar yer aldı.

Ernest Muçi gol sevincini Felipe Augusto ile paylaştı (AA) DERBİ ÖNCESİ ÖZEL ETKİNLİK Maç öncesinde stadyumda özel bir etkinlik düzenlendi. Burak Yeter'in kulüp için hazırladığı özel eserlerle tribünler maç atmosferine erken girdi. Protokol tribününde ise İbrahim Hacıosmanoğlu karşılaşmayı takip etti.

Oscar Cardozo yıllar sonra Trabzon'a geldi (AA) CARDOZO'YA PLAKET Derbiyi izlemek üzere kente davet edilen eski futbolcu Óscar Cardozo'ya, kulübe verdiği emek dolayısıyla başkan yardımcısı Serkan Kılıç tarafından plaket takdim edildi. Cardozo, plaketin ardından tribünleri "Bize her yer Trabzon" sözleriyle selamladı.