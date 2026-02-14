Trabzonspor - Fenerbahçe derbisinin ilk 11'leri belli oldu

Rekabette Fenerbahçe'nin en farklı galibiyetlerinden biri, 5 Mart 1989'da Kadıköy'deki lig maçında gelen 5-1'lik skor oldu. Sarı-lacivertliler, 2015-16 sezonunda Trabzon'da yarıda kalan lig müsabakasını da 4-0 önde tamamladı. Trabzonspor'un en farklı sonuçları arasında ise 11 Ağustos 1992'de Kadıköy'de Şenol Çorlu'nun jübile maçında alınan 4-1'lik galibiyet ile Trabzon'daki lig maçlarında 26 Aralık 1976 ve 9 Mart 1991 tarihlerinde gelen 3-0'lık skorlar yer aldı.

EN FARKLI GALİBİYETLER: 5-1 VE 4-1 ÖNE ÇIKIYOR

İki takım arasındaki en gollü maç, 6 Ekim 1990'da Fenerbahçe Stadı'nda oynandı. Toplam 8 golün çıktığı lig mücadelesinde Trabzonspor 5-3 kazandı. Bordo-mavililer ayrıca 21 Mayıs 1994'te Ankara 19 Mayıs Stadı'ndaki Başbakanlık Kupası maçında ve 6 Nisan 1997'de Trabzon'daki lig karşılaşmasında 4-3'lük skorlarla güldü. Fenerbahçe ise 17 Ekim 1992'de Hüseyin Avni Aker Stadı'ndaki lig maçını 4-3 kazanırken, 2000-2001 sezonunda İstanbul'daki lig karşılaşmasını 5-2'lik skorla tamamladı.

KARŞILAŞMA ÖNCESİ NOTLAR

Süper Lig tarihinde karşılaştığı 65 takım arasında en düşük galibiyet oranında kaldığı rakibi Fenerbahçe olan Trabzonspor (%26; 27/105), son dört karşılaşmadan puansız ayrıldı. Bordo-mavililer bu rekabette Aralık 2002-Nisan 2005 arasından bu yana üst üste beş mağlubiyet almıyor.

Trabzonspor'a konuk olduğu son iki Süper Lig maçını kazanan Fenerbahçe, bu deplasmanda üst üste 3+ galibiyet aldığı tek seriyi Ağustos 2003-Kasım 2006 arasında (4G) yakaladı (hükmen galibiyetler hariç).

Bu sezon evinde oynadığı 10 Süper Lig maçını da kaybetmeyen Trabzonspor (6G 4B), ilk 11 iç saha karşılaşmasını yenilgisiz geçtiği son sezonu 2022/23'te yaşadı (8G 3B).

Süper Lig deplasmanlarında bu sezon namağlup tek takım olan Fenerbahçe (7G 4B); aldığı yedi galibiyette de 2+ gol atarken, bu gol sayısına ulaşamadığı dört karşılaşmada da puan kaybetti.

İstanbul takımlarına rakip olduğu son altı Süper Lig maçını kaybetmeyen Trabzonspor (4G 2B), son yenilgisini sezonun ilk yarısında Fenerbahçe'den aldı (0-1; Eylül 2025). Bordo-mavililer, İstanbullu rakiplerine karşı daha uzun bir yenilmezlik serisini en son Eylül-Aralık 2023 arasında yakaladı (yedi maç).

Süper Lig tarihinde ilk kez bir sezonun ilk 21 maçını namağlup geçen Fenerbahçe (14G 7B), Avrupa'nın 10 büyük liginde bu sezon mağlubiyet yaşamayan üç takımdan biri konumunda (21 maç; Benfica & Slavia Prag).

Bu sezon Süper Lig'de en fazla penaltı kullanan iki takım Trabzonspor (7/8) ve Fenerbahçe (4/6). Geride kalan 21 haftalık bölümde rakipleri bordo-mavililerden (1) daha az penaltı kullanan iki ekipten biri ise sarı-lacivertliler (0; Galatasaray ile birlikte).

Süper Lig'de bu sezonki gol katkılarıyla takımına Marco Asensio'dan (9 gol & 7 asist; 10 puan) daha fazla puan kazandıran tek isim, Trabzonspor santrforu Paul Onuachu (15 gol & 1 asist; 17 puan).

Fenerbahçe formasıyla bu sezon ligde en fazla gol atan oyuncu olan Talisca (12), Süper Lig kariyerindeki tek hat-trick'i geçen sezon Trabzonspor karşısında kaydetti (Nisan 2025).

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke'nin Süper Lig kariyerinde mağlup edemediği takımlar arasında Fenerbahçe'den (3B 4M) daha fazla karşılaştığı bir ekip bulunmuyor (Galatasaray; 1B 6M).

Fenerbahçe'nin başında görev yaptığı ilk 18 Süper Lig maçında mağlubiyet yaşamayan Domenico Tedesco (12G 6B), kulüp tarihinde göreve başladıktan sonra en uzun süre yenilgi almayan çalıştırıcı olan Oscar Hold'un (19 maç; Ekim 1964-Şubat 1965) rekoruna ortak olmak istiyor.