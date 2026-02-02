Sarı-Kırmızılılar takipçisi Fener ile farkı maç fazlasıyla 6’ya çıkardı

Cimbomtam yol ileri... Galatasaray konuk ettiği Kayserispor'u 4-0 yenerek liderliğini sürdürdü. 7'de Yunus Akgün'ün ortasında Opoku ters bir vuruş yaparak topu ağlara gönderdi. Bu golle G.Saray 1-0 öne geçti. 24'te Osimhen kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda Bilal'in müdahalesiyle yerde kaldı. Nijeryalı yıldız 26'da penaltıyı gole çevirerek skoru 2-0 yaptı. 45+1'de Uğurcan'ın Lemina'ya gönderdiği top kısa düştü. Onugkha'nın vuruşunda top dışarı çıktı. İkinci yarının 47. dakikasında Sara'nın son çizgiden ortaya çevirdiği topa arka direkte Eren'in gelişine yaptığı vuruşta top yandan dışarı gitti. 60'da Osimhen'in ceza alanı ön çizgisinden çevirdiği topa Sara yerden yaptığı vuruşla skoru 3-0 yaptı. Maçın 90+4'üncü dakikasında kazanılan penaltıyı Icardi gole çevirdi. Böylece Galatasaray, Kayserispor'u 4-0 mağlup ederek bu haftayı da lider kapatmayı başardı.

ASPRILLA DA GÖZ DOLDURDU

Galatasaray'ın yeni transferi Yaser Asprilla Kayserispor maçında kadroda yer aldı. 73'te oyuna giren Kolombiyalı futbolcu oynadığı süre içinde gözdoldurdu. Kayserispor karşısında 15 kez topla buluşan Yaser Asprilla 12 pastan 11'inde isabet sağladı. Yüzde 92'lik pas isabeti yakalayan Sarı-Kırmızılı oyuncu 1 kilit pas verdi. Yaser Asprilla kısa sürede oynasa da iyi bir performans göstererek gelecek adına umut verdi.