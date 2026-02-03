MotoGP 2026 takvimi: İşte yarış tarihleri ve pistler...

Sezon takviminde toplam 22 yarış yer alıyor ve Brezilya, ABD, Katar, İspanya, Fransa gibi ülkelerde düzenlenecek.

MotoGP 2025 Sezonunda Neler Yaşandı?



2025 MotoGP sezonu toplam 22 yarışın ardından Valencia Grand Prix'si ile tamamlandı. Sezon boyunca üstün bir performans sergileyen Marc Márquez, bitime haftalar kala şampiyonluğunu ilan etti. Şampiyonluk mücadelesinde Álex Márquez ikinci, Marco Bezzecchi ise üçüncü sırada yer aldı. Moto2 sınıfında mücadele eden Deniz Öncü sezon boyunca sergilediği performansla dikkat çeken isimlerden biri oldu.