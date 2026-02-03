MotoGP 2026 takvimi: İşte yarış tarihleri ve pistler...
MotoGP Dünya Şampiyonası’nda 2026 sezonunun toplam 22 yarıştan oluşan yarış takvimi netleşti. MotoGP, Moto2 ve Moto3 kategorilerini kapsayan yeni sezon Şubat ayı sonunda Tayland Grand Prix’si ile start alacak ve Kasım ayı sonunda Valencia’da koşulacak yarışla sona erecek.
MotoGP'de 2025 sezonu tamamlanırken, gözler şimdiden Toprak Razgatlıoğlu'nun da yer alacağı 2026 sezonuna çevrildi. Deniz Öncü'nün Moto2 sınıfında şampiyonluk hedefiyle mücadele edeceği yeni sezon, Şubat ayının sonunda Tayland'da start alacak, Kasım ayı sonunda Valencia'daki final yarışıyla noktalanacak.
MOTO GP 2026 YARIŞ TAKVİMİ
|Sıra
|Tarih
|Grand Prix
|Pist
|1
|27 Şubat – 1 Mart
|Tayland GP
|Chang
|2
|20–22 Mart
|Brezilya GP
|Autódromo Internacional Ayrton Senna
|3
|27–29 Mart
|ABD GP
|Circuit of the Americas
|4
|10–12 Nisan
|Katar GP
|Lusail
|5
|24–26 Nisan
|İspanya GP
|Jerez
|6
|8–10 Mayıs
|Fransa GP
|Bugatti
|7
|15–17 Mayıs
|Katalonya GP
|Barcelona-Catalunya
|8
|29–31 Mayıs
|İtalya GP
|Mugello
|9
|5–7 Haziran
|Macaristan GP
|Balaton Park
|10
|19–21 Haziran
|Çekya GP
|Brno
|11
|26–28 Haziran
|Hollanda GP
|TT Circuit Assen
|12
|10–12 Temmuz
|Almanya GP
|Sachsenring
|13
|7–9 Ağustos
|Britanya GP
|Silverstone
|14
|28–30 Ağustos
|Aragón GP
|MotorLand Aragón
|15
|11–13 Eylül
|San Marino GP
|Misano
|16
|18–20 Eylül
|Avusturya GP
|Red Bull Ring
|17
|2–4 Ekim
|Japonya GP
|Mobility Resort Motegi
|18
|9–11 Ekim
|Endonezya GP
|Mandalika
|19
|23–25 Ekim
|Avustralya GP
|Phillip Island
|20
|30 Ekim – 1 Kasım
|Malezya GP
|Sepang
|21
|13–15 Kasım
|Portekiz GP
|Algarve
|22
|20–22 Kasım
|Valencia GP
|Ricardo Tormo
MotoGP 2026 Sezonu Ne Zaman Başlayacak?
MotoGP'de 2026 sezonu, 27 Şubat – 1 Mart tarihleri arasında Tayland'da düzenlenecek ilk yarışla resmen başlayacak.
MotoGP 2025 Sezonunda Neler Yaşandı?
2025 MotoGP sezonu toplam 22 yarışın ardından Valencia Grand Prix'si ile tamamlandı. Sezon boyunca üstün bir performans sergileyen Marc Márquez, bitime haftalar kala şampiyonluğunu ilan etti. Şampiyonluk mücadelesinde Álex Márquez ikinci, Marco Bezzecchi ise üçüncü sırada yer aldı. Moto2 sınıfında mücadele eden Deniz Öncü sezon boyunca sergilediği performansla dikkat çeken isimlerden biri oldu.