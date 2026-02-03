PODCAST CANLI YAYIN

MotoGP 2026 takvimi: İşte yarış tarihleri ve pistler...

MotoGP Dünya Şampiyonası’nda 2026 sezonunun toplam 22 yarıştan oluşan yarış takvimi netleşti. MotoGP, Moto2 ve Moto3 kategorilerini kapsayan yeni sezon Şubat ayı sonunda Tayland Grand Prix’si ile start alacak ve Kasım ayı sonunda Valencia’da koşulacak yarışla sona erecek.

  • MotoGP 2026 sezonu 27 Şubat-1 Mart tarihleri arasında Tayland'ın Chang pistinde başlayacak ve 20-22 Kasım'da Valencia'daki Ricardo Tormo pistinde sona erecek.
  • Türk pilot Toprak Razgatlıoğlu 2026 sezonunda MotoGP'de yarışacak.
  • Sezon takviminde toplam 22 yarış yer alıyor ve Brezilya, ABD, Katar, İspanya, Fransa gibi ülkelerde düzenlenecek.
  • Deniz Öncü 2026 sezonunda Moto2 sınıfında şampiyonluk hedefiyle mücadele edecek.
  • 2025 sezonunda Marc Márquez şampiyonluğu kazandı, Álex Márquez ikinci ve Marco Bezzecchi üçüncü oldu.

MotoGP'de 2025 sezonu tamamlanırken, gözler şimdiden Toprak Razgatlıoğlu'nun da yer alacağı 2026 sezonuna çevrildi. Deniz Öncü'nün Moto2 sınıfında şampiyonluk hedefiyle mücadele edeceği yeni sezon, Şubat ayının sonunda Tayland'da start alacak, Kasım ayı sonunda Valencia'daki final yarışıyla noktalanacak.

Türk pilot Toprak Razgatlıoğlu 2026 sezonunda MotoGP'de yarışacak. Fotoğraf:AA

MOTO GP 2026 YARIŞ TAKVİMİ

SıraTarihGrand PrixPist
127 Şubat – 1 MartTayland GPChang
220–22 MartBrezilya GPAutódromo Internacional Ayrton Senna
327–29 MartABD GPCircuit of the Americas
410–12 NisanKatar GPLusail
524–26 Nisanİspanya GPJerez
68–10 MayısFransa GPBugatti
715–17 MayısKatalonya GPBarcelona-Catalunya
829–31 Mayısİtalya GPMugello
95–7 HaziranMacaristan GPBalaton Park
1019–21 HaziranÇekya GPBrno
1126–28 HaziranHollanda GPTT Circuit Assen
1210–12 TemmuzAlmanya GPSachsenring
137–9 AğustosBritanya GPSilverstone
1428–30 AğustosAragón GPMotorLand Aragón
1511–13 EylülSan Marino GPMisano
1618–20 EylülAvusturya GPRed Bull Ring
172–4 EkimJaponya GPMobility Resort Motegi
189–11 EkimEndonezya GPMandalika
1923–25 EkimAvustralya GPPhillip Island
2030 Ekim – 1 KasımMalezya GPSepang
2113–15 KasımPortekiz GPAlgarve
2220–22 KasımValencia GPRicardo Tormo

MotoGP 2026 Sezonu Ne Zaman Başlayacak?

MotoGP'de 2026 sezonu, 27 Şubat – 1 Mart tarihleri arasında Tayland'da düzenlenecek ilk yarışla resmen başlayacak.

Sezon takviminde toplam 22 yarış yer alıyor ve Brezilya, ABD, Katar, İspanya, Fransa gibi ülkelerde düzenlenecek.

MotoGP 2025 Sezonunda Neler Yaşandı?

2025 MotoGP sezonu toplam 22 yarışın ardından Valencia Grand Prix'si ile tamamlandı. Sezon boyunca üstün bir performans sergileyen Marc Márquez, bitime haftalar kala şampiyonluğunu ilan etti. Şampiyonluk mücadelesinde Álex Márquez ikinci, Marco Bezzecchi ise üçüncü sırada yer aldı. Moto2 sınıfında mücadele eden Deniz Öncü sezon boyunca sergilediği performansla dikkat çeken isimlerden biri oldu.

