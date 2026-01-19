PODCAST CANLI YAYIN

Hakan Çalhanoğlu’nun kripto davasında şok karar

Inter'in yıldız ismi milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, kendisini sihirbaz kılığına sokarak fotoğraflarını izinsiz kullanan kripto platformuna dava açmıştı. Mahkeme, milli yıldızın 2,5 milyon lira tazminat istediği davayla ilgilİ ret kararı verdi.

Inter'in dünyaca ünlü yıldız ismi milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, bir kripto para platformuyla 2022 yılında mahkemelik olmuştu.

Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu; İstanbul Fikri Sınai Hukuk Mahkemesi'ne başvurarak, üzerinde oynama yapılarak sihirbaz kılığına sokulduğu fotoğraflarını reklam amacıyla izinsiz kullanan kripto platformuna 2,5 milyonluk tazminat davası açmıştı.

"İMAJ HAKKIM TACİZ EDİLDİ"

Hakan Çalhanoğlu mahkemeye sunduğu dilekçesinde, kripto alım satım yapan firmanın görüntülerini izin almaksızın hukuka aykırı bir şekilde sosyal medya platformlarında kullandığını belirtti.

Paylaşımların milli takımlarla ilgisi olmadığı, kendisinin İtalya'da oynadığı maçlarda gösterdiği yüksek performanslarından kamuoyunun ilgisi çekilerek ticari çıkarın amaçlandığını aktardı.

Çalhanoğlu dilekçesinde firmanın imaj hakkını taciz ettiğini dile getirdi.

DAVAYA RET

Dava günlerde Fikri Sınai Hukuk Mahkemesi'nde görüldü. Mahkeme tarafların yaptığı savunmanın ardından dosyayı karara bağladı. Hakan Çalhanoğlu'nun istediği tazminat talebi mahkeme tarafından reddedildi.

