Hakan Çalhanoğlu’nun kripto davasında şok karar

Inter'in dünyaca ünlü yıldız ismi milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu , bir kripto para platformuyla 2022 yılında mahkemelik olmuştu. Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu; İstanbul Fikri Sınai Hukuk Mahkemesi'ne başvurarak, üzerinde oynama yapılarak sihirbaz kılığına sokulduğu fotoğraflarını reklam amacıyla izinsiz kullanan kripto platformuna 2,5 milyonluk tazminat davası açmıştı.





"İMAJ HAKKIM TACİZ EDİLDİ"



Hakan Çalhanoğlu mahkemeye sunduğu dilekçesinde, kripto alım satım yapan firmanın görüntülerini izin almaksızın hukuka aykırı bir şekilde sosyal medya platformlarında kullandığını belirtti.



Paylaşımların milli takımlarla ilgisi olmadığı, kendisinin İtalya'da oynadığı maçlarda gösterdiği yüksek performanslarından kamuoyunun ilgisi çekilerek ticari çıkarın amaçlandığını aktardı.



Çalhanoğlu dilekçesinde firmanın imaj hakkını taciz ettiğini dile getirdi.