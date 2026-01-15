Olaylı Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin cezaları belli oldu

Derbi sonrasında meydana gelen olaylarla ilgili olarak Fenerbahçeli futbolcular Jayden Oosterwolde ve Mert Hakan Yandaş'ın da aralarında yer aldığı sanıkların yargılanmasına devam edildi. Duruşmada, Mert Hakan Yandaş'ın tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS aracılığıyla savunma verdiği öğrenildi.

MAHKEMEDEN HAPİS CEZASI

Sözcü'de yer alan habere göre mahkeme, Fenerbahçeli futbolcular Jayden Oosterwolde ve Mert Hakan Yandaş ile birlikte Fenerbahçe Kulübü doktoru Ertuğrul Karanlık, eski Fenerbahçe yöneticisi Hulusi Belgü ve teknik direktör İsmail Kartal'ın oğlu Emre Kartal hakkında kararını açıkladı.

SUÇ VASFI AÇIKLANDI

Mahkeme, sanıkların "haksız tahrik altında iştirak halinde kemik kırığına sebebiyet verecek şekilde yaralama" suçunu işledikleri kanaatine vararak her bir sanığı 1 yıl 4 ay 11 gün hapis cezasına çarptırdı.

HÜKMÜN AÇIKLANMASI GERİ BIRAKILDI

Verilen hapis cezalarının ardından mahkeme, tüm sanıklar hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi. Bu kararla birlikte cezaların, belirlenen denetim süresi içerisinde yeni bir suç işlenmemesi halinde hukuki sonuç doğurmayacağı belirtildi.

DAVA SÜRECİ TAMAMLANDI

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin ardından yaşanan olaylara ilişkin yargı süreci, mahkemenin verdiği bu kararla birlikte sonuçlanmış oldu. Karar, spor kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.