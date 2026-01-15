Olaylı Galatasaray - Fenerbahçe derbisinin cezaları belli oldu
Trendyol Süper Lig’de 19 Mayıs 2024 tarihinde oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin ardından yaşanan olaylara ilişkin açılan davada karar verildi. Aralarında Fenerbahçeli futbolcuların da bulunduğu 5 sanık hakkında hüküm açıklandı.
Derbi sonrasında meydana gelen olaylarla ilgili olarak Fenerbahçeli futbolcular Jayden Oosterwolde ve Mert Hakan Yandaş'ın da aralarında yer aldığı sanıkların yargılanmasına devam edildi. Duruşmada, Mert Hakan Yandaş'ın tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS aracılığıyla savunma verdiği öğrenildi.
MAHKEMEDEN HAPİS CEZASI
Sözcü'de yer alan habere göre mahkeme, Fenerbahçeli futbolcular Jayden Oosterwolde ve Mert Hakan Yandaş ile birlikte Fenerbahçe Kulübü doktoru Ertuğrul Karanlık, eski Fenerbahçe yöneticisi Hulusi Belgü ve teknik direktör İsmail Kartal'ın oğlu Emre Kartal hakkında kararını açıkladı.
SUÇ VASFI AÇIKLANDI
Mahkeme, sanıkların "haksız tahrik altında iştirak halinde kemik kırığına sebebiyet verecek şekilde yaralama" suçunu işledikleri kanaatine vararak her bir sanığı 1 yıl 4 ay 11 gün hapis cezasına çarptırdı.
HÜKMÜN AÇIKLANMASI GERİ BIRAKILDI
Verilen hapis cezalarının ardından mahkeme, tüm sanıklar hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi. Bu kararla birlikte cezaların, belirlenen denetim süresi içerisinde yeni bir suç işlenmemesi halinde hukuki sonuç doğurmayacağı belirtildi.
DAVA SÜRECİ TAMAMLANDI
Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin ardından yaşanan olaylara ilişkin yargı süreci, mahkemenin verdiği bu kararla birlikte sonuçlanmış oldu. Karar, spor kamuoyunda geniş yankı uyandırdı.