Galatasaray'a kötü haber! Davide Frattesi için İngilizler devrede

Ara transfer döneminde adı Galatasaray ile de anılan Davide Frattesi için bu kez İngiltere'den kulüpler devreye girdi. İtalyan futbolcuya yönelik ilginin Premier Lig cephesinde somutlaştığı belirtildi.

BOURNEMOUTH ÖNE ÇIKIYOR Sport Mediaset'in haberine göre, Frattesi için şu ana kadar en ciddi ilgiyi gösteren kulüp Bournemouth oldu. İngiliz ekibinin, 26 yaşındaki orta saha oyuncusunun durumunu yakından takip ettiği ve transfer şartlarını araştırdığı aktarıldı.