Galatasaray'a kötü haber! Davide Frattesi için İngilizler devrede
Serie A ekiplerinden Inter forması giyen Davide Frattesi’nin transfer sürecinde hareketlilik artıyor. İtalyan orta saha oyuncusunun, bu sezon sınırlı süre alması nedeniyle kulübünden ayrılmaya sıcak baktığı ifade ediliyor. İtalyan yıldıza İngilizler de talip oldu.
Ara transfer döneminde adı Galatasaray ile de anılan Davide Frattesi için bu kez İngiltere'den kulüpler devreye girdi. İtalyan futbolcuya yönelik ilginin Premier Lig cephesinde somutlaştığı belirtildi.
BOURNEMOUTH ÖNE ÇIKIYOR
Sport Mediaset'in haberine göre, Frattesi için şu ana kadar en ciddi ilgiyi gösteren kulüp Bournemouth oldu. İngiliz ekibinin, 26 yaşındaki orta saha oyuncusunun durumunu yakından takip ettiği ve transfer şartlarını araştırdığı aktarıldı.
NOTTINGHAM FOREST DA DEVREDE
Haberde ayrıca Premier Lig ekiplerinden Nottingham Forest'ın da Davide Frattesi için devrede olduğu bilgisine yer verildi. İngiliz kulüplerinin, Inter ile olası bir transfer zemini oluşturmak adına temaslarını sürdürdüğü ifade ediliyor.
PERFORMANSI
Davide Frattesi, bu sezon Inter formasıyla 16 resmi karşılaşmada görev aldı. İtalyan orta saha oyuncusu, söz konusu maçlarda toplam 542 dakika süre alırken 2 asistlik katkı sağladı.
GÖZLER INTER'İN KARARINDA
Transfer sürecinde gözler Inter yönetiminin alacağı karara çevrilirken, Frattesi'nin geleceğinin ara transfer döneminde netlik kazanması bekleniyor. İtalyan futbolcunun, düzenli forma şansı bulabileceği bir kulübe gitme ihtimalinin güçlü olduğu belirtiliyor.