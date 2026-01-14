Milan'ın Youssouf Fofana için beklentisi 40 milyon euro!

İtalyan medyasına göre Milan yönetiminin, 27 yaşındaki futbolcu için bonservis beklentisini 40 milyon euro seviyesinde belirlediği ifade edildi. Kulübün, Fofana'yı ancak bu rakama yakın bir teklif gelmesi halinde değerlendirmeye alacağı kaydedildi.

LOOKMAN KARŞILAŞTIRMASI DİKKAT ÇEKTİ

İtalyan basınında yer alan bir diğer detayda, Milan'ın Fofana için belirlediği bedelin, Galatasaray'ın gündeminde olduğu belirtilen Ademola Lookman için Atalanta'nın talep ettiği rakama yakın olduğu vurgulandı.

SEZON PERFORMANSI

Youssouf Fofana, bu sezon Milan formasıyla 20 resmi karşılaşmada görev aldı. Fransız futbolcu, söz konusu maçlarda 1 gol atarken 3 asistlik katkı sağladı. Orta sahadaki istikrarlı performansının, kulübün bonservis beklentisinde etkili olduğu belirtildi.

TRANSFER SÜRECİ YAKINDAN İZLENİYOR

Milan'ın aldığı bu kararın ardından, Youssouf Fofana'nın transferine yönelik sürecin nasıl şekilleneceği merak konusu oldu. Galatasaray cephesinde ise orta saha planlamasına ilişkin gelişmelerin önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor.